Supersport Estoril: Arenas la prende comoda, ZXMoto in ribasso e la pole va in Turchia

Can Oncu scatterà dalla prima casella in gara 1 del Mondiale Supersport all'Estoril. Il penultimo atto iridato è anche il secondo match point per Albert Arenas, che chiude il venerdi in nona posizione. Pare poco per il suo standard, ma basta e avanza perchè l'inseguitore Valentin Debise ha chiuso la qualifica lontanissimo: diciassettesimo.

Per il pilota turco si tratta della nona pole in carriera, la quinta quest'anno. Il pilota turco in qualifica è andato molto forte con la Yamaha Ten Kate, peccato che in gara non abbia spesso la stessa consistenza e velocità. "Vengo da un week end molto negativo a Cremona, ci voleva una giornata così" ha ammesso il pupillo di Kenan Sofuoglu, che di Mondiali Supersport ne ha vinti cinque prima di mettersi in politica e diventare il mentore di tutti i suoi successori, incluso Toprak Razgatlioglu.

Occhio alle Triumph

La prima fila sarà completata da Lucas Mahias, a ribadire il potenziale della Yamaha R9, e dalla Triumph di Tom Booth-Amos, incalzato dal compagno di squadra Oliver Bayliss. Il figlio d'arte è ai titoli di coda nel Mondiale, visto che l'anno venturo correrà nella serie cadetta del British Superbike. Per adesso questo round sembra un affare privato fra Yamaha e Triumph, con la marca tedesca particolarmente a suo agio, come confermato dal quinto crono di Ondrej Vostatek.

Il bel momento di Filippo

Farioli ha guadagnato la seconda fila (sesto tempo) dando seguito alla bellissima impressione suscitata a Cremona, dov'è stato costantemente nel gruppo che conta. La Kawasaki 636 dominatrice della tappa lombarda si conferma in top ten, con la novità rappresentata da Dominique Aegerter più veloce di Jeremy Alcoba reduce dal doppio trionfo.

Arenas ad un soffio dal traguardo

Albert Arenas comanda il Mondiale con 86 punti di vantaggio su Valentin Debise, quando ne restano 100 in palio. Per laurearsi campione del Mondo, in gara 1 lo spagnolo non deve perdere più di undici punti nei confronti dell''inseguitore. Quindi se Debise vincesse, ad Arenas basta un terzo posto per chiudere i giochi. Ricordiamo che Arenas ha già vinto il Mondiale Moto3, con la KTM del team Aspar nel 2020.