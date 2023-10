Sciolto uno dei nodi che aveva tanto fatto parlare ultimamente. KTM ha deciso: Pedro Acosta approda in MotoGP con i colori GASGAS nel team Tech3, accanto a lui rimane Augusto Fernandez, l’unico esordiente di questa stagione 2023. Pol Espargaro rimarrà comunque parte del progetto KTM in MotoGP, probabilmente nelle vesti di collaudatore, anche se non è ancora stato specificato il suo ruolo.

Come anticipato ieri, è stato quindi risolto il problema dei cinque piloti per quattro moto dopo il no di Dorna per altre due selle. Augusto Fernandez, unico debuttante quest’anno, si sta comportando decisamente bene, con risultati molto interessanti arrivati per suoi meriti. A referto in particolare sei piazzamenti nei 10, su tutti spicca il 4° posto arrivato nella gara lunga di Le Mans. Pedro Acosta invece, ormai senza rivali, è chiaramente indirizzato verso l’iride Moto2, la seconda corona in appena tre anni nel Motomondiale. Neanche a dirlo, un talento da osservare anche in MotoGP.

Fernandez, Acosta, Espargaro

“È stata una decisione importante e difficile per il 2024” ha dichiarato Pit Beirer in merito alla scelta per GASGAS Tech3. “Augusto Fernandez ha compiuto passi impressionanti in MotoGP, siamo totalmente convinti che abbia la velocità e l’intelligenza per continuare a progredire. Pedro Acosta è un talento speciale che ha già vinto tantissimo, nel 2024 dovrà imparare a correre con i ‘ragazzi grandi’ in MotoGP.”

C’è poi il capitolo riguardante Pol Espargaro. “Lo voglio ringraziare per quello che ha fatto e che continuerà a fare” ha sottolineato Beirer. “È un ragazzo molto forte e determinato, ed una grande persona che ci ha dato una mano in questa situazione. Ecco perché continueremo a contare su di lui come parte importante della nostra struttura.”