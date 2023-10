MotoGP, Alex Marquez sarà in Indonesia: c’è l’ok dei dottori

Alex Marquez volerà a Mandalika per il Gran Premio d’Indonesia. Il pilota del team Gresini Racing ha annunciato di aver ricevuto l’ok dei dottori per provare a correre la prossima settimana. Ovviamente, giovedì dovrà superare la consueta visita medica che stabilirà se sia effettivamente idoneo per salire sulla sua Ducati Desmosedici GP22. In caso di via libera, le sue condizioni verranno poi verificate al termine delle prove del venerdì.

MotoGP, Alex Marquez infortunato: cosa è successo

Marquez si era fatto male in occasione delle qualifiche in India. Una brutta caduta gli era costata la frattura di tre costole e l’impossibilità di proseguire il weekend di gara. Con il passare dei giorni le sue condizioni fisiche sono migliorate e potrà presentarsi in Indonesia con la speranza di poter correre, cosa che non era affatto scontata dopo l’infortunio subito.

Dall’evento di Mandalika la MotoGP entra in un periodo caldo della stagione, visto che dopo arriveranno consecutivamente anche gli eventi in Australia e in Thailandia. Vedremo se Alex riuscirà a gareggiare regolarmente con la sua Ducati. Bisogna aspettare, così come bisogna aspettare per il comunicato che sancirà il passaggio di suo fratello Marc nel team Gresini nel 2024. Annunciata la separazione con Honda a fine stagione, ora manca l’ultimo tassello.

I due hanno condiviso il box per poco tempo anche nel 2020, quando entrambi erano nel team Repsol Honda. Poi Marc si fece male nella prima gara a Jerez e successivamente ha dovuto vivere un lungo calvario che tutti conosciamo. Nel 2024 saranno di nuovo assieme in una squadra satellite.