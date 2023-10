Bedon “Marquez ha dimostrato che la MotoGP è ancora sport”

Una fuga o un atto di coraggio? Sull’addio di Marc Marquez dalla Honda tutti hanno una propria opinione personale. C’è chi la esterna come ha fatto Carlos Checa (leggi qui) e chi la tiene per sé, chi è più romantico e chi più razionale. Certo è che è il tema più dibattuto in questi giorni sui social, nei paddock e semplicemente tra amici appassionati di moto. In Italia Marc Marquez ha tanti haters, legati forse alla storica ed acerrima rivalità tra lo spagnolo e Valentino Rossi. Gli addetti ai lavori però vedono di buon occhio la scelta dell’otto volte campione del mondo, tra questi Stefano Bedon, responsabile dei progetto racing di Fantic.

Marquez : l’opinione di Stefano Bedon

Marquez rinuncia a tutto pur di tornare competitivo. I piloti vogliono vincere più di ogni altra cosa e questo è l’ultimo baluardo. Marquez ha dimostrato che la MotoGP è ancora sport oltre che spettacolo. Immagino anche i consigli, nell’intimità della famiglia, del fratello che le ha guidate tutte e due quelle moto e sa dare i giusti consigli. Tutto questo rende, finalmente, Marc più umano ma anche più eroe.

Ancora non è stato ufficializzato il passaggio a Gresini ma chiaramente serve del tempo per mettere a punti i vari dettagli. La squadra è privata, familiare, e si trova improvvisamente catapultata in un’altra dimensione. C’è da scommettere che crescerà ma non si snaturerà perché Marc Marquez ha scelto il team Gresini anche per l’ambiente, ancora tanto genuino.

