La Red Bull nel 2023 ha dominato e c’è solamente una gara che non è riuscita a vincere, quella a Singapore che si è aggiudicato uno straordinario Carlos Sainz. Oltre ad essere stato molto veloce, a Marina Bay ha dimostrato un’astuzia da grande stratega e ha così permesso alla Ferrari di vincere almeno un gran premio in questo campionato di F1.

Il pilota spagnolo è quinto in classifica con 150 punti, a -24 da Fernando Alonso e con 15 punti di vantaggio sul compagno di squadra Charles Leclerc. Sarà interessante seguire anche la lotta per il quarto posto nei rimanenti sei GP del calendario.

F1, Sainz crede nella Ferrari: obiettivo rinnovo

Sainz ha un contratto in scadenza nel 2024, come Leclerc, e non ha alcun dubbio sulla volontà di rimanere ancora in Ferrari: “Sì, lo dico sempre. Qui mi sento a casa e molto apprezzato. Credo nel progetto e sono ottimista per il futuro. In inverno inizieremo le discussioni per vedere se riusciremo a trovare un accordo“.

Il figlio d’arte ha fiducia nel lavoro della scuderia di Maranello, anche se oggi il gap dalla Red Bull è ampio e non sarà facile: “Perché sono ottimista? Primo, essere un pilota Ferrari è un sogno. Poi voglio vincer e le opportunità più grandi sono qui. Vedo una squadra capace di riprendere la Red Bull. Maranello è il posto migliore dove restare, l’anno prossimo sarà un bell’esame“.

Nel 2026 ci sarà un grande cambiamento del regolamento, con focus in particolare sui motori, e sarà una grande occasione per tornare vincenti. Carlos pensa che il Cavallino Rampante possa riprendere la Red Bull già prima: “Sì, anche se non sarà facile. Hanno un vantaggio di quasi un anno e mezzo, perché hanno capito la direzione da prendere mentre gli altri la cercano ancora. Con sviluppi limitati e tetti ai budget ci sono delle opportunità. Mi fido della Ferrari“.

Carlos e il rapporto con Leclerc

Si parla molto della rivalità tra lui e Leclerc, però Sainz ritiene che a volte ci sia troppa esagerazione nella narrazione: “In tutte le squadre c’è competizione tra i piloti. Soltanto quando si parla della Ferrari c’è gente che fa discorsi di numero 1 e numero 2. Che esaspera la rivalità. Ma se c’è un vantaggio per la Ferrari oggi è quello di avere due piloti che lavorano perfettamente assieme, che si rispettano sempre anche quando sono vicinissimi”.

Il driver madrileno sottolinea che il rapporto con il compagno di squadra va a gonfie vele: “Con Charles mai un problema. Zero, eppure si prova sempre a cercare qualcosa e non capisco perché, mentre altri di problemi ne hanno davvero. Non mi sono mai sentito trattato da secondo. Se a volte si sente qualche commento in radio, è per aiutare la Ferrari. La priorità è stare davanti agli avversari, non essere numero 1 o 2“.

Le parole di Carlos sono esaustive, vedremo come si svilupperà quest’ultima parte del campionato di F1 2023. Entrambi i piloti della Ferrari vogliono stare più avanti possibile in classifica e c’è anche l’obiettivo di squadra di scavalcare la Mercedes nella graduatoria costruttori. Nel frattempo a Maranello si lavora per cercare di avere una svolta nel 2024.

Foto: Ferrari