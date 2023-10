La notizia era nell’aria da tempo, mancava solo l’ufficialità. Can Oncu nel 2024 parteciperà ancora al Mondiale Supersport insieme al team Kawasaki Puccetti Racing. Il pilota turco quest’anno ha conquistato la sua prima vittoria poi però è stato fermato dal grave infortunio di Assen ed è dovuto restare fermo per quattro mesi per poi rientrare a Magny Cours (leggi qui). Il rapporto tra lui e il team di Manuel Puccetti comunque è andato avanti a gonfie vele e continueranno insieme per la quinta stagione consecutiva.

“Sono davvero felice di continuare a far parte del Kawasaki Puccetti Racing – commenta Can Oncu – è una squadra che è per me come una seconda famiglia. Assieme a loro sono cresciuto ed ho conquistato molti dei traguardi che ci eravamo prefissati. Quest’anno non abbiamo potuto raggiungere i risultati voluti a causa del mio infortunio. Il prossimo anno niente ci impedirà di impegnarci al massimo per esaudire il mio sogno: vincere il titolo Mondiale Supersport. Ringrazio Manuel Puccetti e tutta la Kawasaki per la fiducia che continuano a riporre in me. Farò di tutto per ripagarli con i migliori risultati possibili”.

Entusiasta Manuel Puccetti

“Sono contento di continuare a far crescere Can Oncu nella mia squadra anche nel 2024. Il programma concordato con il suo manager Kenan Sofuoglu è quello di far maturare e crescere giovani piloti, come già abbiamo fatto in passato con Toprak Razgatlioglu, portandoli sino al Mondiale Superbike. Can è giovane ma ha già dimostrato di avere molto talento e di essere un serio professionista. Nel 2023 non abbiamo potuto conquistare i risultati che ci eravamo prefissati a causa del suo infortunio ma si sta riprendendo. Contiamo di averlo al massimo della forma nella prossima stagione. Il nostro obiettivo sarà quello di vincere il Mondiale Supersport”.