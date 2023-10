Si è appena conclusa la stagione 2023 col Motocross delle Nazioni, ma abbiamo già notizie sul prossimo Mondiale. Nello specifico è stato pubblicato il nuovo calendario, che inizierà il 10 marzo 2024 per concludersi col MXoN a Matterley Basin nel primo weekend d’ottobre. Si tratta ancora di una bozza provvisoria, visto che ci sono alcuni eventi da sistemare, ma possiamo farci una prima idea della prossima stagione.

I round confermati finora

Si parte nel fine settimana del 10 marzo, appuntamento in Argentina per dare il via alla stagione motocross 2024. Nel corso del campionato si passerà dall’Asia all’Europa, con due appuntamenti tricolori per il momento. In calendario infatti troviamo sia il round a Riola Sardo che a Pietramurata, con l’eventualità di un terzo evento nella nostra penisola, per ora ancora tutto da confermare ma che potrebbe rappresentare il finale di stagione nel weekend del 29 settembre. Il 6 ottobre infine ci sarà la sfida tra nazionali, ovvero il mitico Motocross delle Nazioni quest’anno vinto dalla Francia, con una bellissima giovane Italia sul terzo gradino del podio. Di seguito ecco quello che sappiamo della prossima stagione mondiale.

Motocross, il calendario 2024

Foto: mxgp.com