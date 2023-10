MotoGP, Pol Espargaro punta al 2025: “Non voglio fare il bambino”

Alla fine è stato Pol Espargaro il sacrificato per fare spazio a Pedro Acosta nel team GASGAS Tech3. Nel 2024 il catalano dovrebbe far parte del test team KTM e partecipare ad alcuni gran premi come wild card. Si sente ancora all’altezza della MotoGP dopo il grave infortunio subito a Portimao e ha accettato a malincuore l’accordo proposto, facendosi da parte e lasciando spazio ai giovani.

MotoGP, Pol Espargaro accetta la situazione

In Indonesia il pilota è tornato a parlare dell’annuncio dei giorni scorsi: “Ho parlato con la squadra – riporta Motosan.es – e abbiamo raggiunto un accordo per la prossima stagione. Correrò delle gare da wild card e supporterò la fabbrica e il team in modo diverso. Sto cercando di capire quale sarà il mio ruolo per vedere come affrontare questo nuovo progetto“.

Espargaro ammette che preferiva rimanere come titolare del posto nell’attuale squadra, però vuole affrontare con maturità il percorso che è stato concordato per il 2024: “Non è esattamente una delusione, è qualcosa che accade. Ovviamente mi sarebbe piaciuto rimanere l’anno prossimo, sento di essere ancora veloce. Non quanto vorrei, ma sono stato fuori molto tempo. La moto è cambiata e non ho avuto sufficiente tempo per essere abbastanza competitivo. Le cose stanno così e devi accettarle in modo maturo, non essere come un bambino che urla e piange. Accetto questo nuovo capitolo della mia vita, è l’unico modo per far funzionare le cose per entrambe le parti. Se vogliamo condividere tanti anni assieme, deve essere così“.

Ritorno in griglia nel 2025?

Pol ha aggiunto che la questione economica non è stata decisiva: “Abbiamo avuto un lungo confronto, non è solo una questione di soldi. Il mio conto in banca sta bene. Per me è importante avere uno scopo, spero di essere utile per la fabbrica sia nel breve sia nel lungo termine”.

Il pilota di Granollers non esclude di poter fare ritorno in griglia nel 2025, dato che molti contratti scadranno l’anno prossimo: “Ci potrebbero essere opzioni per tornare in MotoGP, all’interno o all’esterno di Pierer Mobility Group. Ovviamente vorrei restare in squadra e spero di tornare nel 2025, ma adesso è presto per pensarci. Ogni possibilità è aperta, voglio solo essere competitivo in ciò che faccio. Lavoro per essere il più veloce, il migliore“.

