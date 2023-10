Oggi è arrivata la notizia che avevamo anticipato anticipato ieri, ovvero l’accantonamento di Pol Espargaro per fare spazio a Pedro Acosta nel team GASGAS Tech3. La KTM alla fine ha deciso di sacrificare lui e di concedere un’altra occasione in MotoGP al rookie Augusto Fernandez. Una delle telenovele più discusse di questi mesi, anche se mai come quella che ha riguardato Marc Marquez, ha avuto il suo epilogo.

MotoGP, il messaggio di Pol Espargaro

Nel comunicato ufficiale è stato specificato che Espargaro, che aveva firmato un contratto valido anche per il 2024, rimarrà comunque nella famiglia Pierer Mobility Motorsport e continuerà a dare il suo contributo al programma MotoGP. Passerà a svolgere il ruolo di tester e avrà la chance di gareggiare come wild card.

A qualche ora dall’annuncio, Pol ha deciso di scrivere un post sul suo profilo ufficiale Instagram per commentare quanto successo: “Ciao a tutti. Come sapete, non sono un grande fan dei social media ma, dato che sto ricevendo tanti messaggi di incoraggiamento/supporto per l’annuncio del Pierer Mobility Group riguardo il nostro futuro, volevo chiarire alcune cose. Prima di tutto, vi ringrazio molto per tutti i messaggi, tuttavia voglio farvi sapere che non è stata una decisione unilaterale, anzi!“.

Il pilota catalano ha spiegato come sono andate le cose: “È vero che mi sarebbe piaciuto continuare a correre a tempo pieno in MotoGP, perché penso di avere ancora la velocità per essere tra i migliori, ma la verità è che il passo di lato che farò l’anno prossimo entrando nel test team e facendo diverse wild card è il risultato di un’intesa tra le due parti visti i problemi contrattuali in cui si trova il gruppo in questo momento e pensando a una collaborazione a lungo termine per rendere Pierer Mobility Group il riferimento del campionato del mondo MotoGP“.

Espargaro ci tiene a sottolineare che c’è stato un accordo con KTM e che adesso è concentrato unicamente su terminare al meglio la stagione 2023: “Ci sono ancora molte gare quest’anno e anche in futuro. Siccome sono uno di quelli che crede che l’unione fa la forza, resteremo uniti per realizzare un finale di stagione memorabile“.

Foto: GASGAS Tech3