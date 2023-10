MotoGP, Oliveira e Vinales nel mirino Honda? Le risposte dei piloti

In questi giorni si parla molto del pilota che dovrebbe sostituire Marc Marquez nel team Repsol Honda nel 2024. Tra i nomi menzionati ce ne sono due legati contrattualmente ad Aprilia anche per l’anno prossimo: Maverick Vinales e Miguel Oliveira.

Massimo Rivola ha già detto di voler tenere entrambi. Inoltre, non ci sarebbe nessuna clausola che consentirebbe al portoghese di liberarsi per approdare in una squadra ufficiale. Il pilota del team RNF non può fare come Alex Rins, che ha sfruttato proprio tale clausola per lasciare LCR Honda e firmare con Yamaha.

MotoGP, Oliveira contattato da Honda

Non c’è nessuno all’altezza di Marquez che possa salire sulla RC213V nel 2024, però Honda sta comunque cercando una buona soluzione. Soprattutto dopo che Lucio Cecchinello ha fatto intendere chiaramente di non voler lasciare Johann Zarco al team ufficiale Repsol.

Oliveira è stato effettivamente contattato e lo ha ammesso lui stesso in Indonesia: “In questa stagione abbiamo visto diverse cose senza precedenti – riporta the-race.com – con piloti sotto contratto lasciati a casa e altri che hanno rotto il loro contratto per andare altrove. Quindi tutto è possibile. È vero che è un piacere essere preso in considerazione da un costruttore come Honda, soprattutto quando si tratta di una sella ufficiale. Non avevo in mente di cambiare e non c’è ancora nulla sul tavolo, solo un approccio. Niente di concreto“.

Oliveira è concentrato sul suo attuale impegno nel team RNF e ha spiegato che “Aprilia ha il diritto di offrirmi un posto nel team factory per il 2025 e 2026, ma non per il 2024“. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane.

Vinales non chiude a HRC e Zarco spera

Anche Vinales è stato interpellato sull’argomento al Mandalika International Circuit e si è così espresso: “Quello Honda è un team fantastico, ma adesso la mia mente è qui. Mancano sei gare, voglio migliorare e finire bene la stagione. Questo è l’obiettivo. Ho un contratto, però non so… In questo mondo non sai mai nulla. Vedremo quale sarà il futuro. La cosa importante è essere concentrato su domani“.

Maverick sottolinea la presenza di un legame contrattuale con Aprilia e la voglia di fare bene con l’attuale team, però non chiude totalmente a un 2024 in Honda. Insomma, visto quello che è successo a Marquez con la rottura anticipata con HRC, nessuno si sente di escludere nuovi scenari. Non rimane che attendere, anche se le parole di Rivola sono state nette e a Noale non hanno intenzione di perdere nessun pilota.

Sullo sfondo, ma non troppo, c’è Zarco che gradirebbe correre per la squadra ufficiale Repsol Honda: “La partenza di Marquez è una grande opportunità per me. Si tratta di un posto prestigioso. Vedremo cosa succederà Honda. Io ho un contratto per avere una moto factory e lavorare allo sviluppo. Capisco che per Cecchinello avermi in squadra è un’opportunità per fare ottimi risultati e gestire bene i suoi sponsor“. Aspettiamo.