MotoGP, Aprilia contro Honda: il dopo Marquez causa problemi

La partenza di Marc Marquez dal team Repsol Honda lascia la Casa di Tokyo in una posizione complicata. Il ritardo nell’annuncio del divorzio lascia poco spazio di manovra per decidere chi affiancherà Joan Mir nella prossima stagione MotoGP, in un box che lamenta risultati ormai da quattro stagioni. LCR vorrebbe tenere con sé il neo acquisto Johann Zarco, anche se resta un’opzione plausibile. L’assalto al portoghese Miguel Oliveira sembra destinato a tramontare.

Il curriculum di Oliveira in MotoGP

Da quando Marc Marquez e HRC hanno reso pubblica la loro separazione, il valzer dei piloti per occupare il posto dell’otto volte iridato si è scatenato. Si è parlato di Maverick Vinales , di Augusto Fernandez, Pedro Acosta, di un possibile ritorno di Iker Lecuona in MotoGP. E sono spuntati anche nomi della Moto2 come Tony Arbolino o Alonso Lopez, fino al nome di Miguel Oliveira del team Aprilia RNF. Honda ha bisogno di un pilota esperto che sappia portare avanti l’evoluzione della RC-V, motivo per cui avevano pensato all’alfiere portoghese.

Oliveira ha debuttato in MotoGP nella stagione 2019, passando dapprima tra le fila del Tech3 Racing con una KTM con cui ha corso per due anni. Nel 2020 ha ottenuto due vittorie, in Austria e Portogallo, consentendogli di saltare nel team factory al fianco di Brad Binder. Qui ha collezionato altre tre vittorie tra il 2021 e il 2022, numeri che gli permettono di essere ancora il pilota con il maggior numero di vittorie in sella alla RC16. La mancanza di consistenza nei risultati ha spinto Oliveira a passare sulla RS-GP del team RNF, sotto contratto con la Casa di Noale. Per lui è un anno di difficile adattamento sulla nuova moto e non è mancato qualche infortunio che gli ha complicato la vita.

Honda deve rinunciare all’asso portoghese

Miguel Oliveira è legato fino al 2024 all’Aprilia, anche se nel contratto ci sarebbe un’ipotetica clausola (smentita da Aprilia) che consentirebbe al pilota di Pragal di rescindere anzitempo in caso di offerta da parte di un team factory. Forse l’unico ostacolo alla firma per il Repsol Honda Team è il suo rapporto pubblicitario con la compagnia petrolifera BP, che gli garantisce un reddito aggiuntivo e contribuisce finanziariamente alla scuola piloti fondata tempo fa, al fine di cercare nuove promesse nel motociclismo portoghese. Al di là di tutto la Casa veneta fa quadrato intorno al suo talento. Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha dichiarato inequivocabilmente a Speedweek.com: “Miguel deve restare con noi”.

Il team principal del team CryptoDATA-RNF Razlan Razali fa eco alle parole del boss Aprilia. “Non neghiamo che sia stato contattato da HRC… Hanno parlato anche con Vinales…Le voci secondo cui avrebbe una clausola rescissoria nel caso ricevesse un’offerta da un team ufficiale sono inesatte. Non esiste una clausola del genere… Ha un contratto valido con l’Aprilia. Questo è tutto!“.

Foto: Aprilia RNF