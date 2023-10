MotoGP: Marco Bezzecchi ci prova, è in viaggio per l’Indonesia

Marco Bezzecchi è determinato a scendere in pista a Mandalika, esami medici permettendo. Il pilota VR46 si presenterà in Indonesia con l’obiettivo di ottenere l’idoneità medica. Non sarà davvero facile: ricordiamo che si è infortunato sabato alla clavicola destra ed è stato operato solo domenica. Davanti poi ci sono ben tre Gran Premi consecutivi, decisamente un guaio per chi ha problemi ad una spalla e non vuole perdere il treno mondiale…

VR46 al completo (forse)

Di ieri l’aggiornamento da parte della squadra riguardante Luca Marini. Il pilota marchigiano, infortunatosi proprio all’inizio della Sprint in India, è pronto al rientro in occasione di questo 15° appuntamento del Mondiale MotoGP. Di oggi la notizia che la squadra tricolore potrebbe riavere la sua formazione al completo, visto che anche Marco Bezzecchi è in viaggio. Il pensiero è alla classifica generale: con 265 punti occupa la terza posizione con 54 punti di ritardo da Bagnaia, non un divario incolmabile con le doppie gare dei sei round ancora da disputare. La frattura della spalla con successivo intervento però certamente non gli semplifica la situazione, tutt’altro.

Bezzecchi ci prova

“Sarà una vera corsa contro il tempo” ha ammesso il pilota VR46. “L’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’intervento, si è prospettata la possibilità di tentare di partecipare alla gara. Abbiamo aspettato 48 ore e dopo gli ultimi consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto prima della partenza, con il Team, abbiamo deciso di provare a raggiungere l’Indonesia per avere il fit to race. Non sarà facile, ma vorrei essere in pista e provarci”.

Foto: Mooney VR46 Racing Team