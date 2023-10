Con sette podi in bacheca Marcel Schroetter si è guadagnato la conferma nel team MV Agusta Reparto Corse. Il pilota tedesco aveva debuttato nel Mondiale Supersport a fine 2022 come wildcard. In questa stagione è una presenza fissa in sella alla MV F3 800 RR accanto a Bahattin Sofuoglu. Schroetter ha impressionato per la sua consistenza: a parte qualche rara occasione si è quasi sempre classificato tra i primi cinque. Terminerà la stagione al terzo posto in classifica generale. Calcolatrice alla mano, con 50 punto ancora in palio non può raggiungere la seconda posizione di Stefano Manzi e non può venire agganciato da Federico Caricasulo, quarto,

Marcel Schroetter punta al titolo Mondiale Supersport 2024

“Sono molto felice di poter continuare con MV Agusta nel WorldSSP – dice Marcel Schroetter – naturalmente ho valutato anche altre opzioni ma alla fine MV Agusta e il mio attuale team mi hanno offerto il pacchetto migliore. Quest’anno ho avvertito una motivazione crescente dato che siamo riusciti a centrare dei bei risultati. Sappiamo bene quali sono gli aspetti sui quali dobbiamo ancora migliorare. C’è tanto entusiasmo all’interno del team.

La MV Agusta già quest’anno era ottima ma potrebbe crescere ulteriormente.

“Ho chiesto di svolgere più test e mi hanno promesso che sarà così. Sono previsti poi degli ulteriori sviluppi alla moto, senza tralasciare che il materiale sarà sempre più competitivo. Sono sempre più motivato a lottare per le vittorie con questo pacchetto, moto e Casa. Speriamo di potercela giocare per il titolo: il nostro obiettivo insieme. Sono entusiasta e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per migliorare il nostro pacchetto. Sono davvero contento di far parte di questo progetto”.