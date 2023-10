MotoGP, Quartararo: “Non posso più coprire i problemi della Yamaha”

Fabio Quartararo ha sicuramente in comune con Marc Marquez il fatto di sentirsi un leone in gabbia. Anche lui guida una moto non all’altezza del suo talento ed è molto scontento della sua situazione. Ma a differenza del suo collega, che lascerà Honda a fine campionato, non sembra pensare a un addio anticipato alla Yamaha. Rispetterà il contratto in scadenza nel 2024.

MotoGP, Quartararo pretende una svolta dalla Yamaha

Quartararo si aspetta che la Yamaha faccia dei grandi cambiamenti, altrimenti prenderà in considerazione l’idea di andarsene: “Non abbiamo tanto tempo per fare una rivoluzione. Ora il mio futuro non è nelle mie mani – ha detto al sito ufficiale MotoGP – ma è nelle mani della Yamaha. Preferirei rimanere con Yamaha, ma se non fanno una moto competitiva considererò un trasferimento per il 2025“.

Il pilota francese si ritrova in una situazione davvero complicata e non può più mettere una pezza ai difetti della M1: “Mentalmente è difficile quando per tre anni di fila hai lottato per il titolo, per le vittorie e per i podi. A volte i piloti riescono a coprire un po’ i problemi, però arriva il momento in cui i problemi diventano troppo grandi e non posso fare niente“.

La M1 cambierà nel 2024?

Il campione MotoGP 2021 spera che la casa di Iwata si impegni maggiormente per migliorare la sua condizione tecnica: “Da tre anni abbiamo una moto simile, non abbiamo fatto un grande cambiamento e non abbiamo compiuto miglioramenti. Per il prossimo anno e per il futuro è nelle mani della Yamaha fare una moto migliore e vedremo come andrà“.

Il test a Misano con una Yamaha in configurazione 2024 non lo ha convinto affatto e ribadisce che serve il coraggio di fare grandi cambiamenti per avere una svolta vera: “Non è stato un test positivo per noi. Ho avuto un incontro di un’ora con venti persone e ho detto chiaramente che non ero felice, che bisogna migliorare. Se vuoi essere professionale e competitivo per il 2024, devi prendere tanti rischi. Gli altri progrediranno ancora e se non lo facciamo anche noi, sarà un anno peggiore di questo. Puoi avere un progetto vincente se hai una mentalità forte“.

