MotoGP, Quartararo sprona Yamaha: “Rischiate di più, voglio risultati”

In India la Yamaha è stata abbastanza competitiva, Fabio Quartararo ha chiuso terzo e Franco Morbidelli settimo. Adesso c’è curiosità di vedere come andranno le cose in Giappone, in un gran premio al quale la casa di Iwata tiene molto. A Motegi saranno presenti i vertici dirigenziali e pertanto il team avrà una pressione ulteriore.

MotoGP, Quartararo e le aspettative in Giappone

Quartararo si aspetta maggiori difficoltà in Giappone: “Ripetere quanto fatto in India sarà difficile, ma dobbiamo iniziare il weekend cercando di fare del nostro meglio, come sempre. La cosa più importante per noi è essere in top 10 venerdì pomeriggio, perché per noi è più di metà del problema. Il mio obiettivi principale è essere in Q2 direttamente“.

Il campione MotoGP del 2021 ribadisce quanto sia importante essere nei primi dieci venerdì pomeriggio, quando si disputerà la sessione di prove che stabilisce chi accederà direttamente al Q2 delle Qualifiche. Avendo problemi a superare con la M1, per lui è vitale partire più avanti possibile nella griglia delle gare.

Fabio a confronto con la Yamaha

Il pilota francese ha dichiarato più volte che Yamaha deve essere più aggressiva nello sviluppo e ne ha parlato con i capi dell’azienda: “Lo dico ogni weekend. Ieri ho avuto la possibilità di parlare con il presidente della Yamaha e con gli ingegneri principali, per loro sarà importante prendere molti più rischi di quelli che hanno preso in considerazione finora. Questo serve sia per il 2024 sia per il futuro oltre l’anno prossimo“.

Quartararo è stato abbastanza rassicurato dalle persone con cui ha parlato, ma ovviamente si aspetta di vedere i fatti: “Quello di cui abbiamo parlato è molto riservato. È stata una riunione molto positiva, però sono soltanto parole. Adesso è il momento di reagire realmente e di vedere i risultati sulla moto, che è la cosa più importante. Dobbiamo andare in pista e sentire i miglioramenti, essere più veloci“.

Foto: Yamaha