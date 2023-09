MotoGP, Quartararo ritrova il podio e svela: “Ero vicino alla Suzuki”

Buonissima prestazione di Fabio Quartararo nella gara MotoGP in India, conclusa con un positivo terzo posto. Si tratta del terzo podio stagionale per il pilota Yamaha, che nel finale ha avuto anche la possibilità di attaccare Jorge Martin per strappargli il secondo posto. Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione in un 2023 davvero complicato per lui e per il team.

MotoGP India, Quartararo felice del podio

Quartararo al termine della corsa si è detto soddisfatto della sua performance e del suo piazzamento al traguardo: “Sono stato al limite dal primo all’ultimo giro – racconta a Sky Sport MotoGP – e ho avuto qualche problema a inizio gara, facevo fatica a guidare e a fermarmi. Poi ho fatto davvero un bel passo, sono contento. Ho avuto un buon ritmo in questo weekend, sappiamo esattamente dove perdiamo e possiamo essere felici di aver fatto una gara così“.

Su una pista nuova per tutti come quella dell’India quanto è stato lui a fare la differenza e quanto è dipeso dal buon adattamento della Yamaha M1? Questa la risposta del pilota: “Io ogni volta che vado in pista ci credo, però quando vai a Misano dove tutti hanno molti dati in FP1 ti ritrovi a 8 decimi. Qui non avevamo iniziato bene, perché ho fatto solo 9 giri in FP1, ma dopo ho imparato la pista molto velocemente e ho trovato il limite. Per questo sono riuscito ad accedere direttamente al Q2. Poi in gara sappiamo che se partiamo davanti possiamo rimanerci, il problema è quando partiamo indietro perché non riusciamo a sorpassare. A Misano avevo un passo da quinto-sesto, però dobbiamo riuscire a stare nelle prime tre file“.

Suppo voleva Fabio in Suzuki

Oltre alla Yamaha, che ha piazzato anche Franco Morbidelli settimo, pure la Honda è apparsa rinvigorita al Buddh International Circuit. Quale delle due è meglio? Quartararo espone il suo pensiero: “Dipende un po’. In questo weekend tutte le Honda sono state veloci, anche Nakagami. Forse hanno cambiato qualcosa. Noi facciamo fatica, ma le opportunità come oggi non possiamo farcele sfuggire“.

In studio c’era Livio Suppo, che da team manager Suzuki aveva provato a ingaggiare Fabio prima che la casa di Hamamatsu decise di ritirarsi dalla MotoGP. Il pilota conferma: “Eravamo abbastanza vicino… Non posso dire niente di più“. Accordo a un passo con Suppo, poi in Suzuki hanno fatto saltare tutto facendo una scelta che ha creato grande dispiacere.

Foto: Yamaha Racing