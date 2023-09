MotoGP, Yamaha rassicura Quartararo: arriveranno 2 nuovi motori

Venerdì a due volti per Fabio Quartararo al Buddh International Circuit. Mattinata molto complicata a causa di un problema al cambio, poi un pomeriggio nel quale ha potuto lavorare normalmente ed riuscito anche a chiudere nella top 10. L’accesso diretto al Q2 delle qualifiche è molto importante per il pilota Yamaha, che spesso durante la stagione non ci è riuscito.

MotoGP India, le sensazioni di Quartararo

Quartararo a Sky Sport MotoGP ha fatto il suo bilancio della giornata: “Stamattina non abbiamo iniziato molto bene, ma nel pomeriggio è andata meglio e ho fatto un buon giro. Potevo fare ancora meglio, però ho fatto un po’ di casino negli ultimi due giri. Sono felice, perché vedo che c’è ancora un po’ di potenziale“.

In rettilineo la sua Yamaha M1 è destinata a soffrire, però il francese spera di riuscire a difendersi meglio possibile, magari guadagnando nei punti più guidati: “Abbiamo fatto la sesta marcia abbastanza corta ed è andata perfettamente. Vediamo come va domani, anche se sicuramente ci manca un po’ di velocità“.

Yamaha, novità per il motore della M1 2024

A proposito di motore, Quartararo è rimasto deluso nel recente test a Misano. E c’è stata anche una divergenza di vedute con Massimo Meregalli, che a differenza sua aveva espresso giudizi positivi sul nuovo motore. Proprio il team manager Yamaha ha parlato di questo tema al sito ufficiale MotoGP: “Abbiamo espresso un punto di vista differente perché c’è stata una mancanza di comunicazione. Un nostro errore, perché non lo abbiamo informato delle nostre aspettative. Nel test abbiamo ottenuto ciò che ci aspettavamo. Era un motore nuovo, con un carattere diverso. Sono soddisfatto, perché non abbiamo avuto problemi e abbiamo confermato le aspettative, sapendo che stiamo già lavorando su altre due specifiche“.

La specifica di motore provata a Misano non era certamente quella definitiva. A tal proposito, Meregalli aggiunge: “Una sarà pronta per Valencia e l’altra per la Malesia. Sicuramente lui aveva aspettative differenti, ma anche a causa della nostra mancanza di comunicazione“.

