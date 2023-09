MotoGP India, Prove: Marini al top, segnali da Honda e Yamaha

Comanda il team Ducati VR46 in questa prima giornata in India, anche se con due piloti diversi. Alla fine è Luca Marini il migliore del venerdì MotoGP al Buddh International Circuit, prendendosi la sessione determinante per il secondo turno di qualifiche. Ma ci sono piccole notizie positive da parte di Honda, che piazza i suoi piloti ufficiali in Q2, e di Yamaha, che vede Fabio Quartararo prendersi la top 10 dopo i problemi della prima sessione. La caduta finale di Nakagami però cancella svariati tempi, come quelli di Brad Binder o di Augusto Fernandez, che quindi ne escono penalizzati… Tempi e cronaca dell’ultima sessione del venerdì sulla pista indiana.

MotoGP, le prove

Turno a sé e come sempre determinante per la Q2, anche questo più lungo del consueto (un’ora e 10 minuti, come nel turno mattutino) data la pista nuova per tutti. Non mancano comunque cambiamenti in classifica fin da subito, ma come sempre tutto si deciderà nei minuti finali di questa sessione. A referto un incidente alla curva 1 per Aleix Espargaro alla curva 1, nonché un contatto ravvicinato tra le due Aprilia ufficiali, ma non ci mette molto ad emergere Jorge Martin. Il dominatore di Misano mira chiaramente a proseguire il suo momento positivo, un segnale importante arriva in questa sessione MotoGP, ma come detto non è determinante per la classifica. Arriverà infatti Luca Marini, appare lui il migliore di questa sessione in India. A referto un incidente finale di Nakagami, che congela definitivamente la classifica determinante per la Q2. Il pilota Ducati VR46 però non appariva in dubbio, ma passa direttamente alla seconda sessione di qualifiche con il tempo di riferimento. È una top 10 piuttosto interessante, date un’occhiata!

La classifica

Foto: Mooney VR46 Racing Team