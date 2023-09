MotoGP, Bagnaia esalta una dote di Martin: “In questo è più veloce”

Settimo tempo finale per Pecco Bagnaia nel venerdì di prove MotoGP in India. L’obiettivo minimo di essere in top 10 e accedere direttamente al Q2 è stato raggiunto, ma il campione in carica non è apparso perfettamente a posto. Dovrà sfruttare la FP2 di sabato mattina per fare dei passi avanti ed essere più competitivo nel resto del weekend.

MotoGP India, il bilancio di Bagnaia

Bagnaia si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP per fare il bilancio della sua giornata al Buddh International Circuit: “Facciamo sempre un po’ di fatica a trovare subito la quadra con questa moto. Martin in questo è più veloce, si adatta meglio alla situazione. Però alla fine, lavorando come sempre, siamo riusciti a trovare una soluzione al problema che stavo avendo, ovvero quello di frenare la moto. Ancora manca un po’, però siamo a buon punto. Con gomme usate ero quarto e sono riuscito a girare bene, come i più veloci. Per il time attack ho avuto solo un giro a disposizione ed è stato tosto riuscire a farlo bene, ma sono contento perché siamo molto vicini a coloro ai quali dobbiamo essere vicini. È fondamentale per domani, così posso lavorare bene al mattino“.

Per quanto concerne il tracciato, il pilota Ducati ha ammesso che non è affatto semplice e che comunque le condizioni sono state migliori di quelle attese: “Una pista molto tecnica e difficile, soprattutto in alcune situazioni. In frenata della 1 e della 12 bisogna essere molti precisi, anche in ingresso della 8. Comunque è bello scoprire una nuova pista e ci siamo anche ritrovati in una situazione migliore di quella che ci aspettavamo in termini di grip. L’incognita principale è il caldo, in moto è davvero tosta, ma vedremo di fare tutto per bene. Oggi il grosso del lavoro lo abbiamo fatto e sono soddisfatto in generale, alla fine ci arriviamo sempre“.

Oltre ai principali piloti Ducati e a quelli ufficiali Aprilia, anche Marc Marquez ha un buon ritmo. Sarà della partita in India? Pecco non si stupirebbe di vederlo competitivo sabato e domenica: “Non ho analizzato bene i passi, però sappiamo che quando ha la possibilità Marc può stare davanti“.

Foto: Ducati Corse