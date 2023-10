Alla vigilia delle prime prove libere in Indonesia (qui gli orari), Honda Team Asia ha annunciato la sua formazione per la prossima stagione mondiale tra Moto3 e Moto2. Ci sono due conferme, rispettivamente Taiyo Furusato e Somkiat Chantra, affiancati da due novità. Mario Suryo Aji lascia la classe minore per approdare nella categoria intermedia, Tatchakorn Buasri invece esordirà a tempo pieno nella entry class del Motomondiale. Non c’erano dubbi, ma per finire in Honda Team Asia rimane Hiroshi Aoyama nel ruolo di team manager.

Honda Team Asia tra piloti esperti e debuttanti

Come detto, in Moto3 la formazione sarà composta dal giapponese Taiyo Furusato e dal thailandese Tatchakorn “Gongz” Buasri. “Taiyo sta facendo molto bene nella sua seconda stagione mondiale” ha sottolineato Hiroshi Aoyama. “Abbiamo visto progressi e vogliamo continuare ad aiutarlo a crescere, sperando di lottare per il campionato.” Dall’altra parte del box Honda Team Asia ecco la novità. “Tatchakorn ha dimostrato di essere competitivo sia in JuniorGP che nelle wild card disputate quest’anno. Vedremo come se la caverà l’anno prossimo.”

Conferma e novità anche in Moto2, rispettivamente il thailandese Somkiat Chantra e l’indonesiano Mario Suryo Aji. “Chantra sta facendo molto bene e vogliamo continuare ancora con lui” è il commento dell’ex iridato 250cc, ricordando anche la novità Pirelli. “Ha provato le nuove gomme alcune settimane fa ed è stato veloce.” Dall’altra parte del box ecco un esordiente dalla Moto3. “Per Mario sarà una bella sfida, sono contento di potergli dare questa occasione. Ha svolto un test con la Moto2 e si è adattato rapidamente, ce l’aspettiamo competitivo in questa categoria.”