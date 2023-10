MotoGP in Indonesia, quando si comincia? Gli orari del GP

Nel giovedì a Mandalika è arrivata l’attesa notizia del passaggio di Marc Marquez in Gresini Ducati (i dettagli). Ormai mancava solo il comunicato ufficiale di un cambiamento dato per certo già da Misano, nel 2024 quindi ritroveremo i fratelli Marquez nello stesso box, stavolta però per davvero, a differenza dell’infausta stagione 2020. Alex intanto torna dopo la frattura di tre costole, idoneità anche per Enea Bastianini, Alex Rins e Luca Marini, si attende poi Marco Bezzecchi ancora in viaggio per l’Indonesia. In Moto2 non ci sarà Celestino Vietti (dovrebbe tornare in Australia), al suo posto ecco Lorenzo Baldassarri, mentre Pedro Acosta sarà ancora più lanciato dopo l’ufficialità MotoGP.

In Moto3, Jaume Masia affronterà il primo GP da leader iridato, assente Romano Fenati con Nicola Carraro arrivato in corsa da Aragon dopo il round JuniorGP, idem Noah Dettwiler sostituto dell’infortunato David Salvador. A referto un avvicendamento a sorpresa: fuori Tatsuki Suzuki da Leopard per Adrian Fernandez, già ingaggiato per il 2024 ma schierato dall’Indonesia fino a fine stagione. Tante notizie, ma da stanotte si fa sul serio: chi emergerà a Mandalika? Di seguito il programma del GP Indonesia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8. Ecco tutta la programmazione, non dimenticate la sveglia!

GP Indonesia, gli orari di Sky Sport

Venerdì 13 ottobre

3:00-3:35 Moto3 Prove 1

3:50-4:30 Moto2 Prove 1

4:45-5:30 MotoGP Prove 1

7:15-7:50 Moto3 Prove 2

8:05-8:45 Moto2 Prove 2

9:00-10:00 MotoGP Prove 2

Sabato 14 ottobre

2:40-3:10 Moto3 Prove 3

3:25-3:55 Moto2 Prove 3

4:10-4:40 MotoGP Prove Libere

4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

6:50-7:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:45-8:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 15 ottobre

4:40-4:50 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara – 20 giri

7:15 Moto2 Gara – 22 giri

9:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8

Sabato 14 ottobre (diretta)

4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

6:50-7:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:45-8:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 15 ottobre (differita)

11:15 Moto3 Gara – 20 giri

12:30 Moto2 Gara – 22 giri

14:15 MotoGP Gara – 27 giri

Foto: Mooney VR46 Racing Team