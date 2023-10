Dopo alcune settimane di pausa, il Mondiale Superbike è pronto per tornare in azione con l’ultimo round del calendario 2023. In questo fine settimana si corre in Spagna, a Jerez, sede che ha sostituito San Juan dopo che in Argentina hanno deciso di annullare l’appuntamento.

Bautista, Razgatlioglu, Rea e i piloti italiani

In Andalusia verrà assegnato il titolo mondiale SBK ed è scontato dire che dovrebbe finire ad Alvaro Bautista, al quale mancano solamente 2 punti per essere campione per il secondo anno consecutivo. Un successo meritato, visto quello che hanno fatto lui e Ducati. In ottica 2024 sarà interessante vedere cosa succederà con i cambiamenti del regolamento, a partire dall’introduzione del peso combinato moto-pilota. Una novità invocata da molti proprio per limitare lo strapotere dello spagnolo con la Panigale V4 R.

Intanto Bautista conta di chiudere la pratica titolo sabato in Gara 1. Per Toprak Razgatlioglu sarà praticamente impossibile evitare che il rivale si aggiudichi la corona iridata, però darà il massimo per vincere tutte le gare e chiudere in bellezza la sua esperienza quadriennale con la Yamaha.

A proposito di ultime volte, ci sarà anche quella di Jonathan Rea con la Kawasaki. Il sei volte campione del mondo Superbike passerà alla Yamaha proprio per sostituire Razgatlioglu. Ci tiene a fare bene a Jerez prima di salire sulla R1. Da seguire anche il weekend dei piloti italiani Andrea Locatelli, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci, che seguono Jonny in classifica. Il duello più interessante sarà quello Bassani-Rinaldi per la quinta posizione, solo 11 punti li separano.

Grande lotta per le ultime tre posizioni della top 10 della classifica generale, con sei piloti racchiusi in pochi punti. Ci sono anche delle sfide Vierge-Lecuona e Gerloff-Redding per stabilire il miglior pilota 2023 di Honda e BMW, rispettivamente. Ma entrambi i marchi stanno già lavorando per l’anno prossimo e sperano di essere molto più competitivi. Quello tedesco si è assicurato Toprak e si aspetta un netto cambio di marcia.

Superbike, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 566 punti Toprak Razgatlioglu 506 Jonathan Rea 350 Andrea Locatelli 300 Axel Bassani 244 Michael Ruben Rinaldi 233 Danilo Petrucci 205 Xavi Vierge 140 Alex Lowes 140 Remy Gardner 139 Dominique Aegerter 138 Iker Lecuona 136 Garrett Gerloff 135 Scott Redding 118 Philipp Oettl 102 Loris Baz 57 Michael van der Mark 48 Bradley Ray 19 Lorenzo Baldassarri 15 Tom Sykes 11 Hafizh Syahrin 10 Leon Haslam 2 Florian Marino 1 Hannes Soomer 1 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 642 punti Yamaha 532 Kawasaki 371 BMW 211 Honda 195

Superbike Jerez 2023: orari diretta tv e streaming

Il round Superbike di Jerez sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP e Sky Sport Arena, con il canale in chiaro TV8 che trasmetterà live solo Gara 1 e Gara 2. A disposizione anche i servizi streaming Sky Go e NOW, così come il sito ufficiale TV8.it. Di seguito la programmazione con gli orari dell’evento in Spagna.

Venerdì 27 ottobre

10:30-11:15 FP1 WorldSBK (Sky Sport Arena)

15:00-15:45 FP1 WorldSBK (Sky Sport MotoGP)

Sabato 28 ottobre

10:25-10:45 Superpole WorldSSP (Sky Sport Arena)

11:10-11:25 Superpole WorldSBK (Sky Sport Arena)

14:00 Gara 1 WorldSBK (Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 Gara 1 WorldSSP (Sky Sport MotoGP)

Domenica 29 ottobre

11:00 Superpole Race WorldSBK (Sky Sport Arena, differita TV8 alle 13:00)

12:30 Gara 2 WorldSSP (Sky Sport MotoGP)

14:00 Gara 2 WorldSBK (Sky Sport MotoGP e TV8)

Foto: Aruba Racing Ducati