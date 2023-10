Superbike, un volto a Jerez: il vincitore dell’IDM Florian Alt

Lo Spanish Round del Mondiale Superbike avrà un speciale per il ventisettenne tedesco Florian Alt, sarà un concentrato di emozioni uniche. Con la vittoria finale all’IDM Superbike ha ottenuto una wildcard per il WolrdSBK a Jerez. Debutterà nel mondiale con la stessa squadra con cui ha trionfato nel campionato tedesco: l’Holzhauer Racing Promotion Honda team. Per l’occasione capo della squadra Jens Holzhauer ha preparato nel suo reparto corse una nuovissima Honda CBR 1000 RR. Era da 13 anni che la sua squadra non vinceva il campionato. “Ci siamo preparati al meglio – dice Jens Holzhauer – le gare di Jerez sono il premio per il titolo IDM. Il nostro sogno è conquistare un punto mondiale”.

Chi è Florian Alt

Florian Alta è nato nel 1996 a Gummersbach, un paese ad una cinquantina di chilometri da Colonia. Dopo aver gareggiato in minimoto, tra il 2010 ed 2012 ha gareggiato e vinto sia nell’ IDM che nella Red Bull Rookies Cup. In più ha partecipato anche ad una gara del CIV. Nel 2013 è approdato al Mondiale Moto3 con team Kiefer Racing ma i risultati non sono stati brillanti quindi è tornato nel campionato tedesco debuttando in Supersport. Qui è subito stato protagonista conquistando il suo primo successo sulle derivate di serie. Nel 2015 è tornato nel Motomondiale gareggiando in Moto2 con IodaRacing Project ma non ha mai centrato la zona punti. Dal 2016 ad oggi ha gareggiato principalmente nel Campionato Tedesco Superbike e nel Mondiale Endurance ma ha fatto un’apparizione anche nel paddock del WorldSBK. Nel 2017 ha partecipato infatti ad una gara della Superstock 1000 FIM Cup come wildcard.

Foto IDM