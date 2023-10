MotoGP, Aleix Espargaró senza remore: “È stato imbarazzante”

Il GP di Phillip Island non ha regalato buone sensazioni ai piloti Aprilia. Il migliore è stato Aleix Espargaró con un discreto 8° posto, ancora più lontano Maverick Vinales 11°. Ai piloti del team satellite RNF non è andata certamente meglio: 13° Miguel Oliveira, 16° Raul Fernandez con un ritardo di 32 secondi dal vincitore Johann Zarco. Le gomme hanno giocato un brutto scherzo ad entrambi i piloti ufficiali, che non hanno avuto remore nel definire la prestazione “vergognosa“. La Casa di Noale cerca il riscatto nel prossimo round MotoGP in Thailandia.

La delusione di Aleix

Inimmaginabile il risultato finale del veterano di Granollers che, partito dalla quarta piazza in griglia, sembrava avere il podio a bersaglio. I 27 giri hanno messo a dura prova le gomme dell’Aprilia RS-GP, costringendolo a perdere posizioni man mano che si avvicinava alla bandiera a scacchi. Un weekend di MotoGP da dimenticare per Aleix, che ha chiuso con un gap di nove secondi dal vincitore Johann Zarco. “Era imbarazzante perché non eravamo competitivi. Le ruote giravano tantissimo e non mi sarei mai aspettato di finire a nove secondi dal podio. I problemi di questo fine settimana sono stati molto grossi“, ha riassunto il maggiore degli Espargaró.

Nei primi giri è riuscito a gestire al meglio gli pneumatici e ad essere veloce, ma negli ultimi tre giri del GP d’Australia la situazione è diventata “drammatica” e ha perso progressivamente trazione. “Non capisco perché ci manca così tanto grip in alcune curve“.

Problema “incomprensibile” per Maverick

Altrettanto seri e incomprensibili i problemi registrati dal compagno di box Maverick Vinales, reduce dal secondo posto in Indonesia. Stavolta però la sua prestazione è stata ben lontana da quella di sei giorni prima. “Ho girato sullo stesso tempo del venerdì, ma i rivali si sono dimostrati più competitivi“, ha commentato il pilota di Roses. “Sapevo già di non avere trazione, stavo anche sbandando e le gomme hanno cominciato a cedere molto presto. È stata dura, ma ora dobbiamo guardare avanti e cercare di lavorare verso il 2024“.

Difficile trovare una spiegazione ben definita al problema dell’Aprilia. “Ogni volta che apro l’acceleratore la trazione c’è, è più una questione meccanica. Di conseguenza in alcuni circuiti siamo forti e in altri no… Dobbiamo capire meglio cosa ci chiedono l’asfalto e cosa le gomme. Perché spesso i problemi ci arrivano all’improvviso“.

Foto: Instagram @aleixespargaro