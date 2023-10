Sembrava tutto fatto per Jorge Martin, in fuga praticamente dal via della corsa, invece nei giri conclusivi abbiamo avuto un totale stravolgimento di valori. Lo riprendono in quattro, Johann Zarco vede l’occasione d’oro per la prima vittoria MotoGP e la coglie, con annesso backflip per festeggiare in grande stile. Ma anche Francesco Bagnaia non si lascia sfuggire la possibilità di un piazzamento importante: il 2° posto infatti gli permette di portare a +27 il margine su Jorge Martin, infine solo 5° al traguardo. Esulta anche Fabio Di Giannantonio, autore di una gara da protagonista ed al primo podio in classe regina. Cronaca e classifiche della gara lunga del GP Australia.

Le gomme

La corsa più lunga del weekend stavolta si disputa di sabato pomeriggio. Una vera incognita per tutti, di conseguenza le scelte per quanto riguarda le gomme sono piuttosto variegate. Pol Espargaro, Jorge Martin, Marc Marquez e Raul Fernandez sono gli unici ad aver optato per la soft posteriore, tutti gli altri hanno preferito la mescola media. Per l’anteriore poi la maggior parte della griglia sceglie la dura, con le uniche eccezioni di Morbidelli, Raul Fernandez e Mir.

MotoGP, l’inizio

Scatto perfetto di Martin davanti a Binder, Bagnaia e Miller, ma si fanno ben vedere anche Di Giannantonio e Marc Marquez, che poco dopo hanno la meglio sul pilota di casa. Anzi, il pilota Gresini si fa pochi scrupoli e passa pure davanti al campione MotoGP in carica, prendendosi il terzo gradino del podio! In brevissimo tempo il trio al comando si è dato alla fuga, anche se ci sono margini tra di loro. Da Bagnaia 4° invece la situazione è decisamente più incandescente, visto che non mancano alcune belle battaglie, questo finché le posizioni non si stabilizzano. In seguito Mir mette a referto una nuova caduta, stavolta però come conseguenza di un contatto con Marini, finirà a terra da solo anche Augusto Fernandez. Davanti si muove qualcosa negli ultimi 10 giri: Di Giannantonio infatti ha ripreso Binder, anche Bagnaia e Zarco si sono riavvicinati. All’orizzonte un dominio Ducati o il #33 ce la farà a rimanere nella mischia?

La doppia storia

Jorge Martin è riuscito immediatamente nel suo intento, quello di spezzare subito la gara in suo favore per recuperare al massimo dopo l’inatteso zero di domenica scorsa. Il vantaggio è di oltre tre secondi, lo spagnolo di Pramac sta volando verso una grande vittoria… Almeno questo era il discorso fino ai giri conclusivi: le gomme sono molto rovinate ed i quattro inseguitori ne approfittano per annullare tutto il margine accumulato fino a quel momento. Finale a cinque per la vittoria, ma il guizzo vincente è quello di Johann Zarco, che vede la grande occasione per prendersi quella prima vittoria MotoGP rincorsa da tanti anni. Ci riesce, finalmente arriva l’agognato trionfo! Ne approfitta al massimo anche Francesco Bagnaia, che arraffa così il 2° posto, ma può gioire anche Fabio Di Giannantonio, mai così protagonista in MotoGP ed al primo podio.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Prima Pramac Racing