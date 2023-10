Moto2 Australia: Aldeguer pole da record, Acosta “solo” 5°

Stranamente non c’è il leader Moto2 in prima fila, ma abbiamo visto anche in Indonesia quanto conti poco… Intanto Fermin Aldeguer si gode un grande risultato, il ritorno in pole position e polverizzando nuovamente il record assoluto già riscritto in precedenza. Speed Up però esulta doppiamente, visto che in prima fila c’è anche Alonso Lopez, ma in mezzo in 2^ posizione c’è Aron Canet. Come sono andati gli italiani? Tempi e cronaca delle qualifiche a Phillip Island.

Moto2 FP1-2-3 combinata

Si riparte da Aldeguer finora stabile al comando, con una piccola caduta per Acosta e Arbolino unico italiano provvisoriamente in Q2 (le classifiche del venerdì). A referto in questo turno un pronto incidente per Chantra, finito fuoripista e poi scivolato, rischia anche Acosta (quasi contatto con Nozane) finendo poi nella ghiaia, poco dopo ecco a terra pure Lopez. Il compagno di squadra continua invece a passo di record, limando più volte quanto fatto nelle due sessioni precedenti per riscrivere nuovamente il miglior crono assoluto della Moto2. Nessun problema per Acosta e Arbolino, Vietti appena rientrato appare chiaramente in difficoltà…

Moto2 Qualifiche

Prima sessione che vede in azione anche il vice-campione Moto2 Ai Ogura, ma pure Celestino Vietti, ancora convalescente dall’infortunio al bacino e chiaramente in difficoltà. O forse no? Sta di fatto che il pilota Fantic riesce ad assicurarsi un posto in top 4, di conseguenza accede alla sessione successiva. Con lui ce la fa Filip Salac ed il duo Fieten Olie Racing GP, che completa la “zona Q2” della classifica.

C’è un pilota in particolare da osservare, quello che si è fatto ben vedere in alto finora. Fermin Aldeguer non molla la presa, anzi continua a passo di marcia e riscrive ancora il record assoluto della Moto2, nessuno può strappargli la pole position in Australia. Prima fila tutta spagnola con Aron Canet ed il second pilota Speed Up, Alonso Lopez, mentre Pedro Acosta è “solamente” 5° in griglia. Ma possiamo scommetterci, pronto per un’altra gara da grande protagonista… Cade Sam Lowes, Tony Arbolino chiude 8°, Celestino Vietti si prende infine la 13^ piazza in griglia.

Foto: Team SpeedUp