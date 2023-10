Moto2 Australia, Prove 1-2: oche in pista e caduta di Acosta

Un’ottima partenza per Fermin Aldeguer, che ha messo tutti in riga in questa prima giornata a Phillip Island. L’alfiere Speed Up comanda entrambe le sessioni Moto2, aprendo un terzetto tutto spagnolo. A referto una scivolata di Pedro Acosta e “fauna locale a passeggio”, Tony Arbolino è provvisoriamente in Q2. Dovrà però confermarsi domani nella terza ed ultima sessione di prove libere… Ecco intanto come sono andati i primi due turni sulla pista australiana.

Moto2 Prove 1

Torna in azione Celestino Vietti, out nelle ultime due gare per infortunio al bacino. È idoneo, ma come sempre il responso finale arriverà dalla pista e Lorenzo Baldassarri è in Australia, nel caso in cui il pilota piemontese decidesse di fermarsi anzitempo. Non sembra il caso, Vietti si stabilisce nella “zona Q2” ed anzi per un breve momento è anche secondo, non manca invece qualche scossone per Arbolino, inizialmente lontano dalla top 14 ma in seguito in grado di risalire. Il leader Moto2 inizia al meglio, è stabilmente nelle zone alte, ma in vetta detta il passo Aldeguer, velocissimo ed anche protagonista di un fuoripista senza conseguenze, a referto gli incidenti di Salac e Chantra. L’alfiere Speed Up non è a rischio, ma chiude al comando davanti ai connazionali Acosta e Canet.

Moto2 Prove 2

Si riparte da quanto visto nella sessione inaugurale, ma qualche cambio in classifica inizia a vedersi fin dai primi minuti. Non va benissimo per Darryn Binder, scivolato alla curva 10, ma a 25:32 dalla fine ecco comparire un’improvvisa bandiera rossa. Il motivo? Una coppia di oche tranquillamente a passeggio alla curva Siberia, con le Moto2 in transito: scena già vista nel 2022 che porta inevitabilmente allo stop provvisorio. Non appena gli animali si sono allontanati, ecco che la classe intermedia torna in azione e di nuovo nel segno di Fermin Aldeguer. Pedro Acosta invece incappa in una scivolata nei minuti finali, chiudendo anzitempo la seconda sessione di giornata. Circa un minuto dopo registriamo anche la caduta di Aron Canet, mentre Aldeguer in alto non è mai in dubbio.

Classifica combinata

