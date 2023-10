Prima giornata a Phillip Island nel segno di David Munoz, ma con una manovra non proprio delle migliori che condiziona Nicola Carraro, fortunatamente senza conseguenze. I FIM Stewards sono già al lavoro in questo venerdì in Australia… Stefano Nepa chiude 2°, migliore degli italiani della Moto3 nonché unico provvisoriamente nella zona che darebbe l’accesso diretto alla Q2. Domani ci sarà un’ultima sessione per averne la certezza, Scott Ogden spera finalmente di riuscire a girare visti i tanti, troppi problemi odierni! Ecco come sono andati i primi due turni di prove libere.

Moto3 Prove 1

Si rivede Vicente Perez, chiamato in sostituzione di Ana Carrasco, infortunatasi nel corso del GP Indonesia di pochi giorni fa. C’è di nuovo Nicola Carraro in Snipers Team, schierato anche qui al posto di Romano Fenati, ancora in recupero dall’infortunio accusato in India. Si blocca presto invece la prima sessione australiana per Ogden, costretto a parcheggiare la sua Honda in panne ed a tornare al box a piedi. È invece un brutto highside quello di cui è protagonista Bertelle alla fine della discesa dalla Lukey Heights: il pilota è a posto, la moto decisamente no… Non è davvero l’inizio di GP sperato per Ogden, fermo di nuovo nei minuti finali della sessione. Proprio sul finale è battaglia serrata per il miglior piazzamento in classifica, con anche Masia lanciato che si ritrova però in mezzo al “traffico”. Gli Stewards sono già al lavoro, potrebbero arrivare sanzioni…

Moto3 Prove 2

C’è già una penalità molto pesante per la gara di domenica: Xavi Artigas scatterà dal fondo della griglia e dovrà scontare anche due Long Lap Penalties. Questo per essere stato troppo lento in traiettoria verso la fine delle Prove 1, ostacolando Masia che invece arrivava per il suo giro lanciato. I tempi si abbassano prontamente e la classifica inizia a cambiare subito, Ogden invece riprende il filo di una giornata nera: altri due problemi tecnici! Il pilota britannico è furente, all’ultimo problema molla la moto a terra e dichiara chiuso un venerdì effettivamente mai iniziato a Phillip Island… Un piccolo intoppo arriva anche per Masia, quindi di un’altra Honda vittima di un problema tecnico. A referto un incidente per Ortola, scivolato alla curva Miller nella seconda parte del turno, ma sempre lì rischia ben di più Carraro. Un’entrata piuttosto garibaldina di Munoz lo spinge a terra, l’italiano nella carambola colpisce di testa la Honda dell’incolpevole Aji di passaggio: fortunatamente non ci sono conseguenze, ma la manovra di Munoz finisce sotto investigazione.

Classifica combinata

