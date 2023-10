Una stagione decisamente stellare nel CIV Moto3 per Vicente Perez Selfa. Il pilota GP Project 2WP Factory Racing è stato letteralmente imbattibile quest’anno in sella alla sua 2WheelsPoliTO. Già campione al Mugello, il giovane spagnolo non s’è però rilassato: pole position, vittoria in Gara 1 e la replica in Gara 2. Un altro trionfo assoluto per Vicente Perez, che completa così una stagione di rilancio dopo vari anni complicati, incluso il breve periodo nel Motomondiale. Abbiamo avuto modo di parlarci a Imola dopo l’ultima corsa del weekend: la nostra intervista.

Vicente Perez, una stagione super per te.

È stata una stagione in cui ho dovuto mantenere alta la concentrazione. Abbiamo sempre vinto, tranne al Mugello quando sono caduto sul bagnato, e sono davvero contento. Questo vuol dire che siamo i più forti! Il team ha lavorato molto, molto bene con la moto e spero che l’anno prossimo trovino un altro pilota forte perché se lo meritano.

Ti aspettavi un anno del genere?

Mi aspettavo di vincere, o di giocarmela per vincere, ma non così. Non voglio usare la parola “facile”, ma abbiamo sempre vinto!

Com’è arrivata la decisione di correre nel CIV Moto3 e con 2WheelsPoliTO?

Ci siamo conosciuti alla competizione del Motostudent del 2013, era il loro primo anno. Io ero lì con un’altra università e ho visto la loro moto, mi è piaciuta molto. La storia ci ha fatto incontrare l’anno scorso, abbiamo parlato ed abbiamo trovato un accordo che ci ha portato qua.

Vicente Perez, per te è stata anche una stagione di rilancio, giusto?

Sì, decisamente. Soprattutto il 2019 è stato un anno molto difficile per me, quando perdi il posto nel Mondiale… Penso di essere un pilota da Mondiale, voglio stare davanti, ma non avevo la testa giusta né il team. Abbiamo perso l’opportunità, ma adesso stiamo lavorando per tornarci e far vedere di cosa sono capace.

In cosa sei cresciuto di più quest’anno?

Soprattutto nella testa: ho imparato a credere in me, ho visto quello che posso fare. Sono cresciuto tanto di testa, per me è la cosa più importante: se non ce l’hai non fai niente.

Campionato concluso, che voto ti dai?

Direi un 9,5 su 10!

Vicente Perez, quali sono i tuoi piani per l’anno prossimo?

Ho qualche programma, ma non posso dirlo! Al momento stiamo parlando, finché non è firmato non posso dire niente. Spero ci sia qualcosa di ufficiale tra 2-3 settimane, diciamo entro un mese.

Foto: 2WheelsPoliTO