Michele Pirro è furioso dopo l’incidente nell’ultima gara del Campionato Italiano Superbike (leggi qui). Durissime le sue dichiarazioni nei confronti di Lorenzo Zanetti a caldo ma pure le parole scritte in serata sui social mentre è in ospedale per la frattura del malleolo tibiale del piede sinistro.

“Mi hanno riferito che ieri Zanetti avrebbe detto “o gloria, o ghiaia – ha detto Michele Pirro subito dopo la gara – Bene, per lui oggi gloria e per noi ghiaia. Già ieri ha fatto una serie di sorpassi oltre il limite, e invece di sanzionarlo gli hanno fatto i complimenti. La caduta e il mio infortunio di oggi sono frutto delle sue azioni fuori controllo. Non ha vinto il pilota più veloce, ma il più scorretto. Adesso dovrò operarmi e sarò costretto a saltare i test con la MOTOGP”.

Pirro non ci sta. Attraverso Instagram e Facebook ringrazia amici e tifosi per il supporto ma va giù pesante nei confronti di Zanetti.

“Dopo 3 settimane in giro per le gare, stasera pensavo di fare finalmente un cena in famiglia. Invece cena dietetica il ospedale e come dolce di giornata oltre le varie botte una bella frattura al malleolo, sarò operato domani (lunedì). Pirro nel CIV se non lo batti lo abbatti, o ghiaia o gloria aveva dichiarato. Nella vita bisogna sapere vincere e perdere ma sempre a testa alta, ed io sono orgoglioso perché a testa alta posso andarci. Il titolo Italiano fa piacere, non vivo per, è con quello, ma sinceramente oggi quello che abbiamo visto in pista, non è una cosa che fa bene allo sport.

Qualcuno dirà sono le gare, ma nel rivedere le immagini mi vengono i brividi, perché d’avanti non avevi un pilota amatoriale, che magari quando fai il DRE (corsi pilotaggio Ducati N.d.R.) ti può capitare un sorpasso così ad un allievo, avevi uno che comunque qualche gara nelle sua carriera l’ha vinta.

Volevo ringraziare tutti per il supporto che mi avete dimostrato. Mi rialzerò anche questa volta.

Foto Social