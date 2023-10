MotoGP, tocca all’Indonesia: gli orari TV e streaming del GP

Chiusa la “pausa” dopo il GP Giappone, si entra in un trittico asiatico/oceanico. Prima tappa è l’Indonesia ed il suo Mandalika Circuit, che ospiterà il 15° evento della stagione 2023. Stavolta spostato a fine campionato, a differenza dell’anno d’esordio. Primo GP da “separati in casa” per Marc Marquez e Honda, tornano in azione Alex Marquez ed Enea Bastianini, da capire poi cosa farà VR46 ora che ha non solo Luca Marini infortunato, ma anche Marco Bezzecchi.

In Moto2 mancherà ancora Celestino Vietti (dovrebbe tornare in Australia), al suo posto c’è Lorenzo Baldassarri, mentre Pedro Acosta sarà ancora più lanciato dopo l’ufficialità MotoGP. In Moto3, Jaume Masia affronterà il suo primo GP da leader iridato, assente David Salvador per infortunio con Noah Dettwiler suo sostituto. Ma soprattutto, chi emergerà a Mandalika? Di seguito il programma del GP Indonesia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), differita su TV8.

GP Indonesia, gli orari di Sky Sport

Venerdì 13 ottobre

3:00-3:35 Moto3 Prove 1

3:50-4:30 Moto2 Prove 1

4:45-5:30 MotoGP Prove 1

7:15-7:50 Moto3 Prove 2

8:05-8:45 Moto2 Prove 2

9:00-10:00 MotoGP Prove 2

Sabato 14 ottobre

2:40-3:10 Moto3 Prove 3

3:25-3:55 Moto2 Prove 3

4:10-4:40 MotoGP Prove Libere

4:50-5:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

6:50-7:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

7:45-8:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 15 ottobre

4:40-4:50 MotoGP Warm Up

6:00 Moto3 Gara – 20 giri

7:15 Moto2 Gara – 22 giri

9:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 14 ottobre (differita)

13:00 Sintesi MotoGP, Moto2, Moto3 Qualifiche

14:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 15 ottobre (differita)

12:15 Moto3 Gara – 20 giri

13:30 Moto2 Gara – 22 giri

15:15 MotoGP Gara – 27 giri

