Superbike: Colpito e affondato, Zanetti l’ha fatta grossa (Video)

Il primo scontro della Superbike nazionale a Imola aveva evocato il ricordo del mitico duello Mondiale 2002 fra Colin Edwards e Troy Bayliss. I due nuovi sfidanti, cioè Lorenzo Zanetti e Michele Pirro, nell’antipasto del sabato se le sono suonate di santa ragione. Un duello senza esclusione di colpi andato in archivio con la vittoria del bresciano e la caduta in Variante Bassa del tester Ducati MotoGP. Zanetti aveva ribaltato la situazione in classifica, ma gara 2 lasciava aperta la strada ad una serie di possibilità. Pirro doveva vincere a tutti i costi, obiettivo più che alla portata, considerando i sette trionfi nelle precedenti undici corse. Zanetti nel caso sarebbe dovuto finire almeno secondo per conservare il primato e conquistare il suo primo titolo. Era tutto apparecchiato per un grande spettacolo. Invece…

Un errore evitabile

Allo scoccare del quinto dei 13 giri previsti, Lorenzo Zanetti ha attaccato con decisione Alex Delbianco, che si era intromesso nel confronto fra i due contendenti. Ma ha completamente sbagliato il riferimento della frenata alla famigerata Variante Bassa, centrando il posteriore dell’ignaro Michele Pirro. Un botto molto violento, che ha mandato per le terre entrambi. Delbianco, con la traiettoria intasata di rottami e piloti, ha dovuto tirare dritto per evitare guai. La corsa di Zanetti è finita lì. Pirro invece ha ripreso, con la Panigale seriamente danneggiata, chiudendo ultimo, cioè undicesimo. Cinque punti non gli sono bastati per ribaltare il campionato, sarebbe dovuto arrivare almeno settimo. Magari fosse stato sano, si poteva fare, invece…

Le conseguenze per Michele Pirro

Subito dopo la bandiera a scacchi il pilota di San Giovanni Rotondo si è accasciato addosso ai ragazzi del team Barni Ducati, molto dolorante. Portato al centro medico, gli esami clinici hanno evidenziato le frattura del malleolo tibiale del piede sinistro, che verrà operata lunedi all’ospedale di Modena. Oltre la beffa del decimo titolo tricolore andato in fumo, anche l’infortunio che impedirà al 37enne pugliese di andare in pista per i collaudi previsti dal programma di sviluppo Ducati MotoGP. Durissime le parole di Pirro dopo la corsa: “Non ha vinto il più veloce, ma il più scorretto.” Il CIV Superbike, a dispetto di uno schieramento molto sparuto, quest’anno è stato scoppiettante e di buon livello tecnico. Non meritava una fine così. Lorenzo Zanetti non aveva mai vinto il tricolore, ha ammesso l’errore. Ma è stata una festa senza gioia.

