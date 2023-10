Primo tricolore Superbike, con un finale però che lascia amaro in bocca allo stesso Lorenzo Zanetti. È il primo infatti a fare mea culpa per l’errore che ha provocato la carambola tra lui e Michele Pirro (qui la cronaca di gara). Il pilota Barni Ducati però non è perfettamente intero: al Centro Medico, dov’era stato trasportato per controlli alla gamba sinistra, è stata rilevata la frattura del malleolo tibiale ed un trauma agli arti inferiori. Per il malleolo verrà sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale di Modena, per ora è ancora al Centro Medico.

Zanetti campione con botto

“Non era il modo in cui volevo finire.” Lorenzo Zanetti esordisce così da neo campione italiano Superbike. “Io e Michele siamo avversari, ma siamo sempre leali e sportivi. Una gara così la volevo chiudere diversamente, purtroppo però ho fatto un errore io. Mi dispiace chiudere così la stagione, anche perché venivo da una striscia iper positiva e chi mi conosce sa come corro. Ero consapevole di poter lottare per la vittoria e ci stavo provando.” Un titolo arrivato col suo unico zero stagionale. “Ci tenevo a vincere anche oggi” ha sottolineato Zanetti, ribadendo la sua tattica di gara. “Alla fine è la somma finale che ripaga di tutto il lavoro fatto insieme alla squadra. Siamo stati costanti in tutte le situazioni e in tutti gli eventi.”

“La variante bassa è anche questo”

Come spiega l’errore? “Io stavo calcolando il sorpasso su Alessandro [Delbianco] e sono uscito più veloce.” Poco dopo il disastro Zanetti-Pirro. “Avevo già mezza moto interna rispetto a lui, non potevo fare altro che tagliare molto stretto e probabilmente lì ho sbagliato un po’ la frenata. Forse lì sarei anche riuscito a girarla, dovrò riguardare le immagini, ma purtroppo la variante bassa è anche questo. [Pirro] era lì, non poteva smaterializzarsi.” Anche Delbianco, vincitore di Gara 2, ha detto la sua sull’incidente. “È stato un contatto di gara. Sicuramente Zanetti è entrato arrogante, ha passato me e poi è andato lungo. Imola è una pista complicata, in staccata non è facile e non è stato il primo a fare un errore. Ma non è che l’ha fatto apposta.”

Foto: Broncos Racing Team