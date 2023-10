Un primato di cui certamente avrebbe fatto a meno. Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel corso delle prime prove in Australia, ha raggiunto quota 24 incidenti. Il pluricampione del mondo è così diventato il pilota con il maggior numero di cadute a referto in questo campionato 2023. Non si tratta però solo della categoria MotoGP, parliamo proprio dell’intero Motomondiale, quindi incluse le classi Moto2 e Moto3. Chi ha comandato il primo turno di prove disputato a Phillip Island? Anticipiamo solo che un pilota in particolare ha lasciato il primo degli avversari ad oltre sette decimi! Tempi e cronaca.

MotoGP GP Australia, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 1

Griglia al completo: rientra Alex Marquez, reduce da fratture a ben quattro costole in seguito all’incidente in Q1 in India. L’idoneità c’è, questo è un turno importante per capire se è davvero in grado di disputare l’intero weekend, ma la pronta top 10 è un ottimo segnale per cominciare. Occhi puntati su Bagnaia, qualcosa non va: nei primi minuti il campione MotoGP rallenta e scuote visibilmente il polso sinistro, per poi ripartire, a caccia del miglior tempo possibile. Nei minuti finali però si guarda anche la mano destra dopo essere andato lungo alla curva 10 ed una volta tornato al box indica qualcosa sulla sua moto ai meccanici. Vediamo poi una sorta di “pulizia” sia dei manubri che dei guanti del pilota, non è chiaro quale sia il problema.

Marc Marquez non inizia bene nemmeno questo round mondiale: nella prima metà del turno, alla fine della Lukey Heights, ecco la 24^ caduta di questa travagliata stagione MotoGP. Non l’unica in casa Honda, visto che nella seconda metà della sessione Alex Rins scivola alla Siberia, fortunatamente senza nessuna conseguenza. C’è invece un pilota in particolare che, pur nelle zone alte per tutto il turno, verso la fine decide di mettere il turbo. Jorge Martin è determinato a riscattarsi del brutto errore in Indonesia e la partenza è decisamente delle migliori: Augusto Fernandez è ottimo 2°, ma si prende ben sette decimi dall’agguerrito pilota Pramac Ducati!

La classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com