MotoGP senza sosta, tocca all’Australia: tutti gli orari del GP

Neanche il tempo di riprendersi dall’appuntamento a Mandalika, ora tocca al GP in Australia. Il circuito di Phillip Island ospiterà il 16° round della stagione 2023. In MotoGP c’è stato un interessante rovesciamento di valori: Jorge Martin passato al comando sabato in Indonesia, Francesco Bagnaia tornato davanti domenica. In Oceania avremo un nuovo ed interessante capitolo della lotta mondiale, in Moto2 invece non ci sono particolari dubbi vista la fuga di un inarrestabile Pedro Acosta.

Nella categoria Moto3 invece Jaume Masia ha allungato, vedremo se Ayumu Sasaki e Daniel Holgado sapranno rispondere prontamente, stavolta senza errori. Chi brillerà tra pochi giorni a Phillip Island? Di seguito il programma completo del GP Australia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8. Rimarrete svegli? Date un’occhiata a tutti gli orari.

GP Australia, gli orari di Sky Sport

Venerdì 20 ottobre

0:00-0:35 Moto3 Prove 1

0:50-1:30 Moto2 Prove 1

1:45-2:30 MotoGP Prove 1

4:15-4:50 Moto3 Prove 2

5:05-5:45 Moto2 Prove 2

6:00-7:20 MotoGP Prove 2

Sabato 21 ottobre

23:40-0:10 Moto3 Prove 3

0:25-0:55 Moto2 Prove 3

1:10-1:40 MotoGP Prove Libere

1:50-2:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

3:50-4:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

4:45-5:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

6:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 22 ottobre

0:40-0:50 MotoGP Warm Up

2:00 Moto3 Gara – 23 giri

3:15 Moto2 Gara – 25 giri

5:00 MotoGP Gara – 27 giri

La programmazione TV8

Sabato 21 ottobre (diretta)

1:50-2:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

3:50-4:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

4:45-5:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

6:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

Domenica 22 ottobre (differita)

11:15 Moto3 Gara – 20 giri

12:30 Moto2 Gara – 22 giri

14:15 MotoGP Gara – 27 giri

