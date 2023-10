Ripartire dopo un grave infortunio, determinato ad emergere. Vittorio Volpato, originario di Camposampiero (Padova), 16 anni a dicembre, quest’anno sta ripartendo dopo circa due anni di calvario. La passione per le moto non è mai scomparsa, anzi è stata una delle motivazioni nel suo lungo processo di recupero. Quest’anno è tornato in azione: abbiamo rivisto Volpato nelle tappe CIV PreMoto3 al Mugello (con il team di Roberto Marchetti) ed a Imola (con Bucci Moto). Le sue prime gare dall’infortunio, e possiamo dire che ha davvero ben figurato. Dopo aver rotto il ghiaccio, ora si guarda ad un 2024 ben più consistente a livello di gare in moto! Senza dimenticare l’impegno scolastico, visto che frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico, indirizzo Sportivo, sempre a Camposampiero. Ma partiamo dall’inizio, ecco la sua storia.

I primi passi in moto

Nella famiglia di Vittorio Volpato la passione per meccanica e motori c’era già, nessuno però era stato pilota. Lui aveva 8 anni quando ha iniziato a competere con le minimoto, partendo dalle Ohvale. Prima gira con quella senza marce per circa sei mesi, poi comincia a gareggiare, salendo sempre più di categoria. Si comporta molto bene nelle differenti classi Ohvale, conquista anche il vice-campionato CNV (Campionato Nazionale Velocità).

Piccoli segnali interessanti per questo ragazzino, che all’epoca ha dovuto però fare i conti con una corporatura piuttosto piccolina. Per farvi capire, non toccava nemmeno terra coi piedi ma aveva bisogno di un aiuto per salire e scendere dalla moto! Su consiglio anche di altre persone, nel 2020 ecco il primo contatto con una PreMoto3: dopo i test però tutto si ferma temporaneamente per l’arrivo del Covid, ma dopo qualche mese parte il campionato tricolore. Anche Volpato si prepara per l’esordio stagionale al Mugello.

L’incidente

La giornata di prove si svolge senza problemi, il giorno dopo il fattaccio: un incidente alla Bucine provoca la frattura del collo del femore della gamba sinistra, all’altezza del bacino. Il giovane pilota veneto, operato prontamente, rimane disteso a letto per 45 giorni, con controlli continui per valutare la situazione, finché non si scopre che la piastra applicata nella gamba si è rotta. Si riparte da capo: intervento, una cinquantina di giorni a letto, per poi iniziare finalmente la riabilitazione vera e propria, la fisioterapia…

È un processo molto lungo e chiaramente si svolge soprattutto lontano dalle moto: i medici erano stati chiari, un qualsiasi urto poteva compromettere addirittura la sua capacità di camminare. Bisogna aspettare maggio 2022, quando c’è la terza ed ultima operazione per rimuovere tutti i ferri dalla gamba, prima di pensare di nuovo alle due ruote. Per tornarci davvero in sella serve che la cicatrice si sistemi, ovvero fino al mese di luglio.

Volpato e le moto, la ripartenza

Cosa l’ha spinto a tornare in moto dopo un problema di questo tipo? “Soprattutto la passione, ma anche la voglia di vincere che non è mai sparita. Era però anche una sfida personale, volevo vedere se ce la facevo” ha raccontato Vittorio Volpato a Corsedimoto. “Faceva anche male vedere che piloti con cui me la giocavo prima dell’incidente si stavano facendo strada, mentre io ero sul divano.” È ripartito in kartodromo con un motard, un momento un po’ traumatico. “Riprendere gli automatismi è stato complicato. Anche la velocità era spaventosa, mi sembrava quasi di essere in MotoGP!”

Questione di abitudini da ritrovare, ma non ci è voluto poi troppo nonostante il lungo stop. In seguito Vittorio Volpato comincia ad allenarsi con una PreMoto3 e su circuiti più grandi come Cremona o Varano, fino a marzo-aprile di quest’anno. Già non manca qualche offerta per tornare a disputare un campionato vero e proprio: meglio andarci con calma, ma c’è comunque l’idea di un weekend di gara, per valutare la sua situazione. Anche perché non è più piccolino come un tempo, ora è addirittura troppo pesante per una PreMoto3!

Volpato, il ritorno alle gare

Il suo primo evento sportivo dall’infortunio è proprio al Mugello in occasione del penultimo round del CIV 2023: guida una moto poco aggiornata, ma è davvero il problema minore. Per Volpato nessuna caduta a referto, in gara 1 è 15° e si prende quindi anche il primo punto, in gara 2 invece si ritira per un problema tecnico. Dopo questo ritorno ecco il contatto con Claudio Bucci per un eventuale round a Imola, l’ultimo in calendario per il 2023 del Campionato Italiano. Alla fine Volpato sarà al via anche tra le curve dell’Enzo e Dino Ferrari, una seconda occasione stagionale per mettersi ancora alla prova. Deve conoscere una moto ed una pista per lui nuovissime, in una categoria molto competitiva, ma il 15enne di Camposampiero è molto motivato e vuole farsi vedere.

Il round a Imola

In un incidentatissimo fine settimana, Volpato cade una sola volta, durante le FP1. “Sono stato un po’ un pollo. Mi ero attaccato a Tesini, ma abbiamo iniziato a spingere tanto su un circuito che non conoscevo e sono scivolato” ha raccontato. “Ho perso un intero turno di libere per me fondamentale.” Riparte con rinnovata motivazione nei turni successivi ed è 7° in griglia, poi 6° per sanzione ad un altro pilota. “In Gara 1 però sono partito proprio male, alla prima curva ero 13°! Penso sia per un errore di inesperienza.”

“Sono però riuscito a risalire e mi sono messo nel secondo gruppo, dal 4° al 7° posto.” È 5° al traguardo, poi 6° per un passaggio sul verde all’ultimo giro. Tocca poi a Gara 2: “Sono partito ancora peggio. Ero ultimo alla prima curva e ho rischiato anche di stendermi! Ma mi si è chiusa un po’ la vena e ho cominciato a rimontare, finché non sono arrivato addosso a Romito, 8° in quel momento. Più di così non potevo fare, ma abbiamo fatto una bella battaglia.” Alla fine è 8° al traguardo, infine però 9° sempre per track limits nel giro finale.

Volpato ha rotto il ghiaccio

“Forse sarebbe stato meglio rientrare prima. A fine anno tutti avevano ormai confidenza con le moto” ha poi aggiunto. Ma come ripartenza davvero niente male: dopo il round chiaramente cauto al Mugello, ha ottenuto due top 10 a Imola, con un passo molto simile a quello dei primi della categoria. Decisamente una buona ripartenza, e adesso? Quali sono i programmi per il futuro? “Vorrei andare in Moto3 l’anno prossimo” è la risposta di Vittorio Volpato. “In PreMoto3 sono molto penalizzato per il mio peso con quella potenza. Stiamo parlando con qualche squadra, ma mi piacerebbe farlo con Bucci.” Al momento è ancora tutto da decidere, ma la motivazione è già alle stelle. “Sono bello carico per l’anno prossimo, sono convinto di poter fare bene” ha infatti sottolineato il pilota padovano. Una storia interrotta, poi ripartita ed ora tutta da scrivere.