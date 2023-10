Alex Marquez ci riprova a Phillip Island. Dopo il tentativo andavo a vuoto la scorsa settimana in Indonesia, il pilota Gresini Ducati ha ricevuto l’idoneità medica per competere, anche se sappiamo che sarà la pista a decidere. Marquez aveva iniziato pure il fine settimana a Mandalika, per poi decidere di fermarsi dopo le prime prove per la situazione delle sue costole. Ricordiamo che si tratta di ben quattro fratture a referto, tre come conseguenza del botto in Q1 in India e l’ultima successivamente, quand’era già tornato a casa. Non sarà un GP semplice su una pista così impegnativa fisicamente, ma il #73 è pronto alla sfida.

Alex Marquez, la situazione fisica

Ha ricevuto l’idoneità medica, ma com’è ora la sua condizione? “Le fratture si stanno sistemando, sono più solide” ha raccontato Alex Marquez nel giovedì in Australia, come riportano i colleghi di Motosan. Come accennato, c’è una quarta lesione più recente delle tre precedenti, anche se non è ben chiara la dinamica. “È successo in seguito, [la costola] si poteva rompere tossendo od alzandomi dal letto. In India ci ho provato senza antidolorifici, qui ho iniziato a prenderne qualcuno per prepararmi e mi sento molto meglio.” Alex Marquez è pronto per il fine settimana in Australia: “Mi sento forte e in grado di disputarlo tutto, per riprendere di nuovo il ritmo. Non sarò al 100% perché fisicamente non posso fare niente: nelle ultime tre settimane non mi sono potuto allenare come dovrei.”

Il duello per il titolo: Bagnaia o Martin?

La questione dell’iride MotoGP 2023 appare sempre più una questione tra due piloti in particolare, neanche a dirlo due ducatisti, protagonisti anche dello stravolgimento repentino in Indonesia. Cosa ne pensa Alex Marquez, da quest’anno compagno di marca di entrambi? “Il sabato sembrava che Martin dovesse vincere, mentre Bagnaia era in difficoltà, mentre domenica la storia è cambiata” ha commentato il pilota Gresini. Per lui sarà la testa a fare la differenza: “Vedremo chi sarà in grado di dimenticarsi di tutto quello che c’è attorno e di concentrarsi solo sulla guida. Chi ci riesce, vince.” Ma Alex Marquez su chi scommette? “Martin. Ha un po’ più di velocità pura e le idee più chiare rispetto a Bagnaia.”

