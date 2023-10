WorldSSP, Oliver Bayliss al rientro dopo lo stop per infortunio

Oliver Bayliss torna pista all’ ultimo round del Campionato Mondiale Supersport dopo l’infortunio di luglio a Donington. In quella occasione si era fatto male alla spalla sinistra, aveva provato a rientrare ad Imola ma aveva ancora dei problemi. Si era dovuto sottoporre quindi ad un intervento chirurgico e fare una lunga riabilitazione (leggi qui). Il 27 e 28 ottobre sarà a Jerez de la Frontera in sella alla Ducati Panigale V2 955 del Team D34G Racing.

Oliver Bayliss sarà all’esordio assoluto sulla pista spagnola, inserita in calendario dopo l’annullamento dell’appuntamento argentino.

“Sono molto emozionato di correre l’ultimo round – commenta il giovane australiano – Sono stato a lungo lontano dalle moto e non vedo l’ora di rivedere la squadra. Ho girato alcuni giorni fa e mi sono sentito abbastanza bene quindi vedremo cosa riusciremo a fare in pista nel week-end di gara. Non ho mai corso a Jerez ma sono entusiasta di finire l’anno assieme a Davide Giugliano e il resto della squadra”.

Davide Giuliano è contentissimo di riavere in squadra il suo pilota.

“Sono veramente felice del ritorno di Oli, il nostro pilota ufficiale. Speravamo di rivederlo prima della fine della stagione. Jerez sarà una sorta di nuovo esordio per lui ma sono convinto che questo lo aiuterà a ritrovare le sensazioni e le motivazioni giuste prima della pausa invernale”.

Prima dell’infortunio Oli Bayliss era apparso in crescita. Aveva centrato la zona punti in varie occasioni. In più aveva partecipato come wild card ad un round dell’IDM a Most ed aveva conquistato una bella vittoria.

