È rientrato nel momento più compresso della stagione, con una lesione importante da gestire. Alex Rins è reduce da una top 10 in Indonesia, un’iniezione di fiducia sia per lui che per LCR Honda, ma la situazione della sua gamba non è migliorata. Ci vorrà ancora parecchio tempo prima di rivedere Rins davvero in forma, ma forse l’appuntamento a Phillip Island potrebbe dargli una mano, con tre sole curve a destra, ma ulteriori risposte si avranno da domani (stanotte per l’Italia) con le prime prove libere. Quel che è certo è che lo spagnolo punta a chiudere nel miglior modo possibile l’avventura con HRC.

Rins analizza la situazione della gamba

“Non ci sono stati passi avanti” ha esordito Alex Rins alla vigilia delle prime libere in Australia. Insomma, una situazione tutta da gestire. “Ero anzi preoccupato, dopo la gara avevo la gamba infiammata e facevo fatica ad appoggiare il piede” ha continuato, come riportano i colleghi di Motosan. “Stamattina siamo arrivati in Clinica Mobile e mi hanno detto che è normale: sto chiedendo ai miei muscoli più di quanto possono sopportare al momento.” Ricordiamo che stiamo pur sempre parlando di fratture a tibia e perone alla gamba, con più operazioni necessarie per sistemarle ed un lunghissimo processo di recupero, ancora lontano dalla sua conclusione. Rins però è tornato in azione nello scorso GP, ora si continua con il solo obiettivo di ritrovare la forma fisica pre-infortunio.

Verso il GP Australia

Come detto, Alex Rins mira a concludere nel miglior modo possibile la breve esperienza con Honda, chiaramente in base alla grave lesione che si trascina dalla Sprint al Mugello. Ora testa a Phillip Island, circuito che piace a tutti e che in teoria non dovrebbe essere un grosso problema per lo spagnolo di LCR Honda. “In teoria dovrebbe andare meglio, ma tra teoria e pratica… Procediamo senza pressione.” Rins ha bei ricordi del tracciato australiano. “L’anno scorso abbiamo vinto, è stato fantastico!” ricorda il #42. Certo quest’anno la situazione è ben diversa, ma non per questo è meno carico. Sempre tenendo d’occhio la situazione della gamba. “In questi giorni ho continuato ad allenarmi, piccole cose ma che sono comunque importanti. Non c’è stata un’evoluzione dal Giappone, ma vedremo come va.”

Foto: Social-Alex Rins