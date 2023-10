Cuore e razionalità, l’eterna sfida. Il ritorno di Andrea Iannone è romantico, è il trionfo della passione di un pilota che torna a vivere i sogni della propria infanzia. Ha il profumo della redenzione, della sfida e nello stesso tempo della leggenda di Davide contro Golia. Iannone gareggerà nel Mondiale Superbike con una Ducati di GoEleven, un team privatissimo che per altro quest’anno non è riuscito a brillare. Al di là del sentimentalismi ci si chiede però come si potrà esprimere in pista il pilota di Vasto.

Il suo ultimo podio risale al 2018 in sella alla Suzuki al Gran Premio d’Australia. Tra l’altro, nota curiosa, aveva duellato anche con Alvaro Bautista su Ducati in sostituzione di Jorge Lorenzo. In futuro vedremo di nuovo delle sfide Iannone – Bautista oppure il nuovo pilota GoEleven sarà nelle retrovie? Abbiamo chiesto un’opinione ad un grande ex sia del Motomondiale che del WorldSBK: Marco Melandri. Il ravennate, lo ricordiamo, al suo primo anno in SBK aveva subito lottato per il titolo Mondiale concludendolo al secondo posto dietro a Carlos Checa. Durante la sua carriera in Superbike ha collezionato 75 podi tra cui 22 vittorie.

“Secondo me Andrea Iannone incontrerà molte più difficoltà di quello che si pensa – dice Marco Melandri a Corsedimoto– Non so quanto sia andato in moto in questi quattro anni di stop. Penso che quello che sarà lo scoglio più grande per lui, e non credo che potrà superarlo facilmente, sarà il corpo a corpo in gara. Quella è una cosa che anche se ritrovi la velocità poi quando ti trovi in mezzo agli altri è qualcosa di diverso. È vero che lui fisicamente è grosso e forte, quindi si sentirà fisicamente in vantaggio rispetto ad altri. Questo lo aiuterà però non lo so, è una cosa complessa. Dico la verità: io sono molto scettico. Io avrei dato una possibilità ad un giovane piuttosto. Sicuramente con l’arrivo di Andrea Iannone si parla tanto di Superbike, porterà gente e tutto il resto. Vedremo cosa succederà poi in pista”.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto social Marco Melandri