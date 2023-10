Si riparte dal repentino doppio stravolgimento visto in Indonesia. Jorge Martin è passato da comandare la classifica MotoGP con 7 punti di margine su Francesco Bagnaia a ritrovarsi di nuovo all’inseguimento con 18 lunghezze di svantaggio in neanche 24 ore. La causa è stata l’inattesa caduta nel corso della gara lunga a Mandalika, quando era al comando con svariati secondi di margine, lasciando quindi strada libera al campione in carica. Il GP Australia sarà un altro interessante capitolo del duello mondiale tra Bagnaia e Martin, chi avrà la meglio?

Bagnaia: “Era un momento difficile”

L’ha ammesso subito dopo lo scorso GP: dopo il pauroso incidente in Catalunya qualcosa si era inceppato. Inevitabilmente, visto che tutti hanno temuto il peggio vedendo quella scena da brividi! “Era un momento difficile, vincere di nuovo è stato incredibile” ha riconfermato Bagnaia alla vigilia delle prime libere in Australia. Lo stravolgimento dovuto alla caduta di Martin è stato il momento più inaspettato. “Non mi aspettavo di tornare al comando del campionato” ha infatti ammesso. Ora tocca a Phillip Island, Bagnaia si aspetta condizioni meteo sempre diverse (e in peggio, con l’aumento del vento e l’arrivo della pioggia), ma si sente preparato per affrontare ogni situazione. C’è un titolo MotoGP da difendere, il campione in carica sembra essersi definitivamente ripreso dallo spavento a Barcellona e non è intenzionato a mollare la presa.

Martin, caccia al riscatto

Dall’altra parte c’è chi invece deve dimenticare immediatamente l’erroraccio. “Ci ho pensato tantissimo. Per fortuna abbiamo subito un altro GP” è stato il primo commento di Jorge Martin che, ora sì, si concede una battuta sull’accaduto in Indonesia. “È stata la leadership più breve di tutta la storia” ha scherzato il pilota Pramac Ducati. Era un’occasione d’oro, avrebbe potuto allungare al comando, invece torna ad inseguire e deve studiare il modo di recuperare quei 18 punti. Non dimentichiamo però che sta mostrando uno stato di forma invidiabile, unito ad un feeling perfetto con la sua GP23: deve ripartire da lì, meglio detto dalla Sprint a Mandalika. “Mi sento forte e veloce, devo approfittarne, mantenendo un po’ di più la calma e finendo tutte le gare” ha infatti sottolineato Martin.

Foto: Social-Jorge Martin