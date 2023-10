L’Autodromo del Levante nel cuore di tanti piloti ed appassionati. Il “circuito del Binetto”, come veniva chiamato un tempo, sorge nel Tavoliere delle Puglie, in una zona splendida in mezzo gli ulivi. L’impianto è a 20 chilometri da Bari ed è l’unico circuito del sud in piena attività. In passato ci hanno corso tanti campioni da Max Biaggi a Valentino Rossi. Loris Capirossi proprio in questi giorni ha pubblicato sui social un ricordo del suo primo test in 250 Team Pileri 1991 autodromo Binetto. Nel week-end l’Autodromo del Levante ospita il Trofeo del Mediterraneo 2023 organizzato da Emg Eventi e Team MotoXracing in collaborazione e con l’intervento della Federazione Motociclistica Italiana. Tra i gli ospiti presenti il re delle corse su strada Maurizio Bottalico, l’ex pilota del Mondiale Moto3 Elia Bartolini ed il nuovo Campione Europeo Yamaha R3Cup Emiliano Ercolani. Gareggeranno inoltre Francesco Ciacci e Biagio Miceli.

La grande richiesta di partecipanti ha spinto gli organizzatori del Trofeo del Mediterraneo ad aprire le porte dell’Autodromo del Levante agli atleti in possesso di licenza velocità, istituendo due sessioni di qualifiche a precedere la gara. Il format è dedicato dunque anche a chi è sprovvisto della licenza elité, con griglia e premiazioni separate, e che sarà rinominata “Rookie”. Il successo riscontrato negli anni passati ha spinto lo staff ad istituire l’ulteriore modifica regolamentare, allargando inoltre ad una platea più ampia la possibilità di avvicinarsi al mondo delle competizioni. Potranno partecipare piloti in sella alle 1000cc, 600cc, 300cc, Ohvale, Yamaha R7, Aprilia RS660 e Scooter Polini.

