Il Tazio Nuvolari di Cervesina: 5260 metri di emozioni

Il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia è già oggi il secondo più lungo d’ Italia dopo Monza. I lavori per l’allungamento della pista sono terminati ed ora si attendono solo le omologazioni per poter fare l’inaugurazione ufficiale ed iniziare a girarci in auto ed in moto. L’autodromo viene regolarmente utilizzato da anni ma si gira sulla pista corta. L’ampliamento è stato di 2.454 metri lineari. Oggi la striscia d’asfalto misura 5260 metri con un rettilineo di 970 metri. Chi è andato a curiosare di persona assicura che è bellissimo con un rettilineo paragonabile a quello del Mugello. È un autodromo moderno, proteso verso il futuro, uno tra i migliori d’Italia a livello assoluto.

Le omologazioni dovrebbero essere una semplice formalità, è stato realizzato a regola d’arte ma ancora non si sa quando ci saranno. Dall’impianto non trapela nulla. Il personale intanto continua a lavorare alacremente per sviluppare tutta la struttura e realizzare le varie infrastrutture necessarie per ospitare importanti eventi nazionali ed internazionali sia di auto che di moto. Sicuramente Cervesina ospiterà in futuro delle gare prestigiose di auto e moto ed eventi non necessariamente agonistici però ci potrebbero volere dei mesi oppure degli anni: non si sa.

Cervesina è un paesino dell’Oltre Pavese. Il circuito sorge nelle immediate vicinanze di due delle principali arterie autostradali del Nord Italia: a 8 km dall’autostrada A7 Milano / Genova e a 8 km dalla A21 Torino / Piacenza. È in posizione strategia, facilmente fruibile anche dagli appassionati di altre nazioni europee.

