Arriverà quella prima vittoria con Aprilia? Maverick Vinales continua a lavorarci, anzi giusto pochi giorni fa in Indonesia ci è andato vicinissimo, ma non abbastanza per farcela. A Phillip Island lo ritroveremo agguerrito al via con lo stesso pensiero e l’immutata determinazione a raggiungerlo. Ma Vinales coglie anche l’occasione per porre fine alle voci che lo indicavano come uno dei grandi candidati per ereditare la sella che Marc Marquez lascerà libera a fine stagione. Forse Honda ci sperava, ma lo spagnolo è di tutt’altro avviso e l’ha ribadito a Phillip Island.

Maverick Vinales dice no

Come accennato, lo spagnolo ex Suzuki e Yamaha, attualmente in Aprilia, era al centro di voci che ipotizzavano la possibilità di un cambio incredibile. Honda sta cercando il sostituto di Marc Marquez, compito non facile visto quanto ottenuto in passato dal pluricampione MotoGP. Un primo no era già arrivato da Massimo Rivola, ma lo stesso Maverick Vinales ha pensato bene di spazzare via ogni possibile dubbio. “Il mio impegno è al 100% con Aprilia, nelle ultime gare di questa stagione, e ho un contratto per il 2024 con loro. Sono totalmente concentrato su questo.” Parole che non lasciano spazio a diverse interpretazioni od a particolari dubbi. Vinales non ci pensa proprio a cambiare, ha una missione ben precisa da portare a termine.

La ricerca della vittoria

Sarebbe la storia, il pilota numero #12 diventerebbe il primo pilota MotoGP a vincere un GP con tre marchi differenti. “C’è un muro da rompere” ha dichiarato. Ce la farà? Dopo le gare in Indonesia, Maverick Vinales arriva in Australia decisamente carico, ma non vuole mettersi troppe pressioni. Le sensazioni delle ultime gare però sono state positive, l’iridato Moto3 2013 vuole sfruttare il buon momento per raggiungere traguardi sempre più importanti. “A Mandalika è stato incredibile, ma non voglio creare troppe aspettative” ha infatti sottolineato l’alfiere Aprilia. “Non so se lotteremo per il podio o per la vittoria, ma so che possiamo mantenerci nelle zone alte. Voglio solo fare bene.”

Foto: Aprilia Racing