Oliver Bayliss non correrà neppure a Most. Aveva provato a scendere in pista ad Imola ma poi aveva dovuto dichiarare forfait. Il figlio del mitico Troy si era infortunato ad inizio mese a Donington, in un incidente in Superpole a Donington con la Ducati del team D34G di Davide Giugliano. Venerdì Oliver Bayliss si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Brisbane, Australia. Inizierà poi la riabilitazione nel Queensland. Ancora non si sa quando potrà tornare a gareggiare. Peccato perché Oliver a Most sarebbe potuto essere protagonista. Il diciannovenne australiano è in piena crescita. Il mese scorso era andato in Repubblica Ceca per una gara test nell’IDM (il campionato tedesco) ed aveva conquistato una bella vittoria (leggi qui). Le prospettive dunque erano molto buone.

“È un vero peccato vedere che progressi in pista così incoraggianti siano fermati da infortunio ma fa parte delle gare – commenta il team manager Davide Giugliano – era cresciuto tanto e questa è l’ultima cosa di cui aveva bisogno. Ora l’importante è che torni in piena forma, in primis per la sua salute e poi per la carriera. Aspettiamo e vediamo quanto tempo ci vorrà per tornare. Noi gli daremo tutto il supporto di cui avrà bisogno. Gli auguriamo una pronta guarigione non vediamo l’ora di riaverlo in squadra”.

Affranto Oliver Bayliss che però non si perde d’animo.

“Purtroppo non è il messaggio che speravo di scrivere. Dopo l’incidente a Donington Park e aver provato a Imola, ci siamo sottoposti a ulteriori controlli medici visto che la fisioterapia non sembrava portare ad alcun miglioramento. Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di sottoporci ad un intervento chirurgico per non rischiare di avere delle conseguenze in futuro. Venerdì farò l’operazione in Australia per sistemare la spalla e presto avrò un quadro della situazione riguardo i tempi di recupero. Mi dispiace ma tornerò più forte di prima”.

Sostituirà Oliver Bayliss l’austriaco Andreas Kofler, fratello minore del secondo pilota titolare Max. Andreas gareggia abitualmente nell’IDM Supersport su una Yamaha R6. I fratelli Kofler quest’anno si sono già sfidati: all’IDM a Most ed Andreas aveva avuto la meglio.

Foto social D34G