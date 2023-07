MotoGP, Alex Rins su Marc Marquez: “Non so cosa sia successo”

Alex Rins si è ritrovato quasi alle strette un anno fa, quando Suzuki ha annunciato l’addio al campionato MotoGP. Nella morsa del mercato ha dovuto scegliere tra un posto in LCR Honda o Gresini, preferendo un trattamento ufficiale con la squadra di Lucio Cecchinello. Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata sbagliata, ma può rimediare firmando con Yamaha per il prossimo biennio. Nel confronto con Marc Marquez al momento risulta vincente, potendo vantare una vittoria con la RC213V, anche se il talento del connazionale è fuori discussione.

Rins, Marquez e la crisi Honda

Alex Rins ha valutato la situazione di Marc Marquez in Honda affermando che “ha un sapore pessimo per me“. La vittoria dell’ex pilota Suzuki in Texas è l’unico lampo di luce in un periodo davvero buio per l’Ala dorata. Un singolo momento di gloria non può però mascherare una stagione MotoGP assai deludente, in cui l’otto volte iridato non è mai riuscito ad arrivare al traguardo in una gara. “È difficile, per me ha un sapore molto cattivo perché Marc ha un fottuto talento e non è affatto facile“, ha detto Rins a DAZN . “Ma ehi, alla fine devi ribaltare la situazione, devi vincere, costruire una moto vincente“.

Honda e Marquez hanno toccato il fondo del barile al Sachsenring, dove molti si aspettavano un riscatto del fuoriclasse catalano. Invece una caduta nel warm-up (cinque nell’intero weekend) ha messo ko il campione. “Accidenti, pensavo che Marc avrebbe vinto in Germania. Cosa è successo? Non lo so, non ne ho idea. Pressione, pressione extra, non ne ho idea“. È stato il punto più basso di una stagione che potrebbe anche spezzare il forte legame tra Marquez e il suo team. Due le opzioni al vaglio in questa pausa estiva: il divorzio o il prolungamento di un’agonia difficilmente risolvibile fino al termine della prossima stagione MotoGP.