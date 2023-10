MotoGP, Miguel Oliveira-Repsol Honda: a che punto è la trattativa?

Il 2023 potrebbe essere la prima e ultima stagione di Miguel Oliveira su un’Aprilia RS-GP. Il pilota portoghese è il principale candidato per salire sulla Honda di Marc Marquez nel 2024, ora che il #93 ha ufficializzato il salto in Gresini per il prossimo Mondiale MotoGP. La Casa di Noale sta cercando di trattenere il talento di Pragal, ma la chance di passare in un team factory è un treno che potrebbe passare soltanto una volta…

L’approccio con l’Aprilia RS-GP

La caduta nella gara di esordio a Portimao dopo l’impatto con Marc Marquez e il successivo incidente a Jerez hanno complicato l’adattamento di Oliveira con l’Aprilia RS-GP, un prototipo molto diverso dalla KTM RC16 che ha guidato nelle ultime quattro stagioni. In una chiacchierata con il sito ufficiale Motogp.com, Miguel ha riconosciuto che “non è stato certo l’inizio di stagione che volevo con l’Aprilia, ci sono stati momenti in cui avrei voluto fare meglio, soprattutto non infortunarmi“.

Il 4° posto di Silverstone è il miglior risultato stagionale e, nonostante i vari stop per infortuni, è sempre riuscito a ripartire ed essere competitivo. “Ho dovuto liberarmi di alcune vecchie abitudini che avevo con la KTM e che non funzionavano per niente con questa moto. Ci abbiamo messo un po’ per capirci (con la squadra, ndr) e sapere cosa mi serviva dalla moto per essere più veloce. È stata una sfida per entrambe le parti, un lavoro di squadra“.

Oliveira vuole un team factory

Nonostante abbia un contratto diretto con Aprilia fino al 2024, Miguel Oliveira non ha disdegnato l’interesse che la Honda sta mostrando nei suoi confronti. Il portoghese sa che per il momento l’Aprilia non lo promuoverà nella squadra ufficiale almeno fino al 2025, ammesso che non arrivi un altro pilota a prendere il suo posto. “Secondo me una sella ufficiale aiuta di più il pilota, ricevi il miglior supporto possibile che la fabbrica può dargli, quando magari non hai il miglior pacchetto o la migliore moto. L’obiettivo di ogni pilota è quello di essere su una moto e su un team ufficiale e voglio che questo accada il prima possibile. Sarebbe un piacere farlo con Aprilia“.

Da giorni si parla intensamente di una possibile trattativa tra la Casa dell’Ala dorata e il portoghese. Difficile svelare le carte in tavola prima della firma, ma sotto sotto c’è qualcosa di vero, anche se per ora il pilota del team RNF non anticipa nulla. “Non c’è niente di nuovo da dire su questo argomento. Non c’è ancora un’offerta concreta, quindi non posso dire molto al riguardo, non appena sarà sul tavolo un’offerta chiara ne riparleremo. Per il momento sono completamente concentrato sul prossimo weekend e sul progetto RNF Aprilia“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon