Moto2: Manuel Gonzalez passa al Gresini Racing nel 2024

Poco dopo il saluto via social di Yamaha VR46 Master Camp, ecco l’annuncio di QJMOTOR Gresini Racing. Manuel Gonzalez è il secondo pilota scelto per la nuova formazione Moto2 2024, un’opzione decisamente interessante vista la grande crescita mostrata dall’iridato SSP300 2019 ed ex WorldSSP, impegnato in un salto non da poco. Un rinnovo totale per la squadra tricolore nella classe intermedia e un’accoppiata tutta spagnola, visto che Gonzalez andrà ad affiancare il già annunciato Albert Arenas, in uscita da Red Bull KTM Ajo.

Manuel Gonzalez, scommessa vincente

“Sono stati anni meravigliosi assieme a te. Grazie per essere cresciuto assieme a noi ed in bocca al lupo per il tuo futuro, ti auguriamo la brillante carriera che ti meriti.” Così Yamaha VR46 Master Camp aveva anticipato l’annuncio, arrivato poco dopo. C’è da dire che, guardando i risultati, quello che sta facendo Manuel Gonzalez è impressionante. Passare dalle derivate di serie al Motomondiale è un grandissimo cambiamento e non è facile riuscire ad emergere. Al secondo anno completo nella categoria invece Gonzalez sta mettendo a referto un ruolino di marcia notevole. Due zeri e due piazzamenti appena fuori dai 10 sono decisamente ben bilanciati in particolare dai tanti quinti posti accumulati. L’obiettivo principale è raggiungere per la prima volta il podio Moto2: ci è andato già molto vicino, l’impressione è che non ci voglia ancora molto.

Gonzalez con Gresini Racing

“Dopo due anni con la stessa squadra sarà un grosso cambiamento per me, una nuova esperienza” ha sottolineato Manuel Gonzalez. “Cercheremo di trovare un buon feeling il prima possibile, sarà importante per avere da subito un ottimo rendimento in pista. L’obiettivo è sempre dare il massimo e portare a casa il miglior risultato possibile.” Ovvia soddisfazione per questo ingaggio anche da parte dei vertici della squadra, ovvero Nadia Padovani e Luca Gresini. “Per la stagione 2024 abbiamo fortemente voluto una line-up di spessore, che riportasse il team nelle posizioni di punta” hanno dichiarato congiuntamente. “Per questo motivo abbiamo deciso di affiancare ad un pilota di esperienza come Arenas un giovane con tanta voglia di crescere. Tutte caratteristiche ritrovate in Manuel Gonzalez, spagnolo classe 2002, che ha già dimostrato di avere del potenziale in Moto2. Siamo sicuri che in Gresini troverà l’ambiente giusto per esprimerlo al meglio.”

Moto2 2024, la griglia provvisoria

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

American Racing Team: Joe Roberts-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Speed Up: Fermin Aldeguer-?

Forward Team: ?-?