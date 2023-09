Moto2: Gresini Racing scommette su Albert Arenas per il 2024

“Domani mattina in spiaggia?” Questo il messaggio comparso ieri sui social di Gresini Racing, che oggi chiariscono il mistero. Ecco Albert Arenas [il cognome significa “sabbia”, ndr], in uscita da Red Bull KTM Ajo e pronto ad abbracciare il progetto Moto2 guidato da Luca Gresini. L’iridato Moto3 2020 ha convinto la squadra italiana durante i test Pirelli, anche se sono seguiti due GP ben diversi: Arenas ha raggiunto il primo podio a Barcellona, pochi giorni dopo ecco il KO a Misano per una spalla lussata. Ancora da ufficializzare chi sarà il compagno di squadra di Arenas per il 2024.

Tomorrow morning at the 🏖️🏖️? — Gresini Racing (@GresiniRacing) September 13, 2023

“Con Arenas un riferimento della categoria”

“È un onore per me unirmi ad una squadra con questa storia, con campionati del mondo, con una struttura così importante in MotoGP“ è il primo commento del neo pilota Gresini Racing. “Manca ancora quasi mezza stagione e il mio obiettivo è rimanere concentrato e continuare a crescere come pilota per arrivare il meglio possibile al 2024. Voglio ringraziare Nadia e tutta la squadra per questa grande opportunità.” Non meno soddisfazione da Luca Gresini, che dà il benvenuto ad Albert Arenas. “Volevamo un top team anche in Moto2 e credo che con Albert saremo una squadra di riferimento per questa categoria” ha sottolineato il team manager. “È un veterano della Moto2, capace di vincere gare e vincere mondiali. Noi vogliamo il massimo e perché no, sognare un mondiale con lui si può”.

Foto: QJMOTOR Gresini Racing