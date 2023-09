Moto3: Joel Esteban al debutto con Aspar Team nel 2024

È periodo di decisioni e di annunci per la prossima stagione. In Moto3 ad esempio Aspar Team cambia metà della sua formazione. Accanto al super rookie David Alonso infatti approderà Joel Esteban, attualmente secondo in JuniorGP dietro all’imprendibile Piqueras (anche lui nel Mondiale nel 2024). Un altro giovane ed interessante spagnolo cresciuto nella struttura di Jorge Martinez che prenderà il posto di Ryusei Yamanaka, in uscita dalla squadra spagnola alla fine di questo campionato 2023.

Il saluto a Yamanaka

Prima di tutto Aspar Team ha pubblicato un dolce messaggio di saluto per il suo pilota numero #6. “Caro Ryusei, è stato un piacere averti sulla nostra GASGAS quest’anno” si legge nella nota. “Ci piacciono tanto la tua simpatia ed il tuo duro lavoro. Le nostre strade si separeranno alla fine di questa stagione, ma insieme lotteremo fino alla bandiera a scacchi a Valencia per portarti nelle posizioni che ti meriti.” Il 21enne di Chiba, al 4° anno nel Mondiale Moto3, finora è uno dei pochi ad aver concluso tutte le gare disputate. A referto due piazzamenti fuori dai punti ed un 5° posto a Le Mans come miglior risultato, una delle sue sei top 10 stagionali.

Il benvenuto ad Esteban

Il 18enne spagnolo è un’altra giovane promessa di un motociclismo iberico che continua a sfornare talenti a tutto spiano. Joel Esteban nel 2022 è stato il grande rivale del nostro Guido Pini, infine coronatosi campione European Talent Cup. Quest’anno Esteban, sempre con i colori Aspar, è approdato nella Moto3 Junior e sta ben figurando. Attualmente occupa la seconda posizione in classifica, tallonato però da Alvaro Carpe, Jacob Roulstone e Luca Lunetta. Mancano due round alla fine della stagione e sarà una lotta serrata, scontato dire che l’alfiere Aspar mirerà a chiudere in bellezza il periodo JuniorGP.